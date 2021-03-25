Суд освободил от наказания депутата законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, который был осужден на один год ограничения свободы по делу о причинении смерти знакомому на охоте. Об этом сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.

«В связи с истечением срока давности осужденный освобожден от отбытия наказания в виде ограничения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, это касается и возложенного на осужденного возмещения морального вреда потерпевшим», – сказали в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 5 сентября 2019 года. Депутат Александр Коркин вместе с другими охотниками плыл на лодке по реке Лозьва Гаринского городского округа Свердловской области. В один момент ружье депутата случайно выстрелило в голову знакомому Коркина.

Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но 8 февраля 2020 года мужчина умер. Суд назначил депутату один год ограничения свободы и обязал выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего. Защита Коркина обжаловала это решение.