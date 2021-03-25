Депутата, который застрелил знакомого на охоте, освободили от наказания
Мужчина случайно выстрелил в голову из ружья своему знакомому, врачи пытались его спасти, но он скончался
Суд освободил от наказания депутата законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, который был осужден на один год ограничения свободы по делу о причинении смерти знакомому на охоте. Об этом сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.
«В связи с истечением срока давности осужденный освобожден от отбытия наказания в виде ограничения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, это касается и возложенного на осужденного возмещения морального вреда потерпевшим», – сказали в пресс-службе суда.
Инцидент произошел 5 сентября 2019 года. Депутат Александр Коркин вместе с другими охотниками плыл на лодке по реке Лозьва Гаринского городского округа Свердловской области. В один момент ружье депутата случайно выстрелило в голову знакомому Коркина.
Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но 8 февраля 2020 года мужчина умер. Суд назначил депутату один год ограничения свободы и обязал выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего. Защита Коркина обжаловала это решение.