В Забайкалье семейная пара обратились к президенту России, чтобы тот издал указ о лишении их пенсии, так как им надоело платить «всяким хапугам и ворам на золотые унитазы». Об этом сообщает издание Zab.ru.

«Господин президент! Просим издать Указ о лишении нас пенсионного обеспечения, так как надоело платить со своей нищенской пенсии (по решению незаконных судебных разбирательств) всяким хапугам и ворам на золотые унитазы», – говорится в обращении Анатолия и Людмилы Вертипраховых из поселка Ясная в Забайкальском крае.

Супруги также заявили об отказе участвовать в сентябрьских выборах в связи с недоверием к властям.

«Ввиду многолетнего тотального обмана со стороны правительства края, прокуратуры забайкальского края, администрации муниципального района «Оловяннинский», администрации с/п «Яснинское», судей краевого суда, судей Оловяннинского районного суда, мирового Оловяннинского судебного района в связи непрекращающегося роста цен на продукты, на товары первой необходимости, цен на ГСМ, отсутствие ремонта жилфонда пос. Ясная, ввиду полного недоверия президенту и правительству Российской Федерации, депутатам государственной Думы, отказываемся от выборов в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Можем документально доказать на любом уровне обманы всех перечисленных структур», – пояснили супруги.

Как напоминает издание, Анатолий Вертипрахов уже дважды обращался к Путину. В 2017 году он попросил купить ему гроб, а затем отправил президенту остаток своей пенсии (8,5 тыс рублей) после снятия приставами с его счета большей части средств по иску от ЖКХ, и попросил его прожить на эти деньги месяц.