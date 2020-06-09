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Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ"

Место бывшей телеведущей займет Александр Тащин, сейчас он работает на должности главреда телеканала

Фото: Global Look Press

Тинатин Канделаки покинула «Матч ТВ» и была назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Об этом говорится в сообщении пресс-службы медиа-холдинга.

В новой должности она продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (Пятница!, ТНТ, ТВ-3 и другие). Кроме того, в зоне ее ответственности будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.

Как рассказала сама Канделаки, это назначение – большая ответственность и перед ними стоят амбициозные задачи. «Предложение Александра Александровича (Жарова – прим. ред) – не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад. И я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», – заявила она. 

По словам генерального директора холдинга Александра Жарова, Тинатин Канделаки – успешный медиаменеджер с широкой экспертизой, необходимыми компетенциями и навыками для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя гендиректора "Газпром-медиа"

Как отмечается, место бывшей телеведущей займет Александр Тащин, сейчас он работает на должности главреда телеканала «Матч». Тащин пришел в управление канала в июле 2020 года. 

Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 году.

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