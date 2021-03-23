На "Матч ТВ" назрел скандал из-за интервью с Мамаевым: известный журналист объявил об уходе

Судя по всему, интервью со скандально известным футболистом Павлом Мамаевым, ныне выступающим в составе «Ростова», обернётся скандалом на самом телеканале «Матч ТВ», записавшем беседу со спортсменом, которая ещё даже не вышла в эфир. Согласно анонсу канала, это интервью должно выйти вечером 24 августа, однако интервьюер – известный журналист и комментатор Нобель Арустамян – уже объявил о своём уходе с телеканала, обвинив во всем ещё не вышедшее интервью.

По словам Арустамяна, причина его решения заключается в противоречии подобных сюжетов профессиональным и этическим принципам, а потому он не может больше оставаться в команде «Матч ТВ». Судя по высказываниям журналиста, ничего «спортивного» в беседе с Мамаевым он не услышал – напротив, он был вынужден стать невольным соучастником превращения спортивной программы в «жёлтое» шоу по примеру «Пусть говорят» и подобных передач. Своими соображениями по поводу этой ситуации Нобель Арустамян поделился с подписчиками.

«Спасибо каналу за все эти 6 лет – это было действительно незабываемое и потрясающее время, – пишет журналист в своём авторском телеграм-канале. – Я мог заниматься любимым делом: комментировать футбол и создавать программы о нём. Но мне важно оставаться честным не только с аудиторией, но и с самим собой. В последнее время этот вопрос стоит особенно остро.

Интервью с Павлом Мамаевым, анонс которого вы уже видели – это то, что я не хочу, не могу и не буду больше делать в любой возможной форме, поскольку это противоречит моим этическим и профессиональным ценностям. Я получил от канала редакционное задание. Мне сообщили, что Павел хочет дать интервью именно мне. Это не была моя авторская программа, поэтому темы и героя выбрал не я.

Я отправлялся в Ростов в надежде на честный и интересный разговор с футболистом, а в итоге стал соучастником какого-то нового пиара и получил заранее подготовленного героя для программы в духе «Пусть говорят» или даже передачи «Окна». Не осуждаю людей, которые подобным занимаются, но мне в этой обстановке было дискомфортно. Не люблю копаться в личной жизни людей, в их грязном белье, никогда не занимался этим и не буду делать этого впредь.

Я до последнего пытался убедить руководство канала в том, что такой контент не должен выходить в эфире спортивного телеканала. Но мои аргументы не нашли отклика у руководства «Матч ТВ», и это вынудило меня написать заявление об увольнении по собственному желанию».

Кроме всего прочего, Арустамян при этом заявил, что признает право канала вести любую редакционную политику, добавив, что она просто противоречит его принципам, поступаться которыми он не готов.

«Да, возможно, мне стоило отказаться от съёмок заблаговременно и предвидеть подобный сценарий. Или даже прервать интервью, когда я услышал то, что услышал. А может даже вообще исчезнуть из кадра, чтобы всё это не ассоциировалось со мной. Я признаю эту ошибку.

Позднее я посмотрел итог, сверился со своими первыми впечатлениями и решил поставить вопрос о том, что спортивный канал не может выпускать такое в эфир. Но, согласно новым приоритетам «Матч ТВ» это была безусловная журналистская победа и удача. Я с этим категорически не согласен, а потому не вижу смысла продолжать работать при наличии таких противоречий», – заключил он, в очередной раз поблагодарив телеканал и весь его коллектив за совместную работу.