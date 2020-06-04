В субботу, 11 сентября, проехать по Московскому центральному кольцу (МЦК) можно будет бесплатно.

Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца», – написал столичный градоначальник, отметив, что в будни услугами МЦК пользуются свыше полумиллиона человек ежедневно.

Запуск пассажирского движения на Московском центральном кольце состоялся 10 сентября 2016 года. Общая длина МЦК составляет 54 км, количество станций – 31.