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В День города проезд по МЦК будет бесплатным

Таким образом столичные власти вместе с РЖД решили отметить пятилетие Московского центрального кольца

Фото: Global Look Press

В субботу, 11 сентября, проехать по Московскому центральному кольцу (МЦК) можно будет бесплатно.

Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца», – написал столичный градоначальник, отметив, что в будни услугами МЦК пользуются свыше полумиллиона человек ежедневно.

Запуск пассажирского движения на Московском центральном кольце состоялся 10 сентября 2016 года. Общая длина МЦК составляет 54 км, количество станций – 31.

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