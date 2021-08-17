На МЦК запустили новый двухэтажный поезд

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске в тестовом режиме нового двухэтажного поезда на Московском центральном кольце.

Как написал Собянин на своей странице во «Вконтакте», тестирование поезда продлится до 8 сентября, после чего горожане путем голосования смогут решить, оставить его или убрать.

«Запустили на #МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя», – пишет мэр.

Он также добавил, что МЦК появилось всего пять лет назад и стало очень популярным и удобным видом транспорта. «Москвичи не только активно им пользуются, но и выбирают жилье и работу рядом с наземным кольцом», – добавил он.