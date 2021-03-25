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Стерлигова ищут приставы. Крестьянин крупно задолжал за землю

Сельскохозяйственный бизнес Германа Стерлигова в последние годы переживает не самые хлебные времена

Фото: Russian Look

В конце 2020-го года Стерлигов был вынужден ликвидировать свою основную компани - “Стерлинг Групп”. На момент закрытия ее долги, по информации сайта “Секрет фирмы”, составляли около 1,3 миллиона рублей. Главным образом “Стерлинг Групп” занималась продажей натуральных продуктов. Знаменитые магазины “Хлеб и Соль”, где можно было купить буханку белого за 500 руб. или десяток яиц за 1000 руб., по факту, закрылись еще раньше. Сегодня на месте флагманского магазина Стерлигова (Тверская улица) работает секс-шоп. 

Фото: Яндекс.Карты

Кроме того, сайт Федеральной службы судебных приставов сообщает что Стерлигов накопил долги. На его имя заведены исполнительные производства общей суммой 117 тысяч рублей.

Фото: ФССП

Кажется, платить предприниматель пока не собирается - некоторые из них датированы 2019 годом. По информации из налоговых баз, речь идет, в основном, о земельном налоге. По этому пункт ФНС не дождался от крестьянина около 100 тысяч рублей.

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