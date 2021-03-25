Стерлигова ищут приставы. Крестьянин крупно задолжал за землю

В конце 2020-го года Стерлигов был вынужден ликвидировать свою основную компани - “Стерлинг Групп”. На момент закрытия ее долги, по информации сайта “Секрет фирмы”, составляли около 1,3 миллиона рублей. Главным образом “Стерлинг Групп” занималась продажей натуральных продуктов. Знаменитые магазины “Хлеб и Соль”, где можно было купить буханку белого за 500 руб. или десяток яиц за 1000 руб., по факту, закрылись еще раньше. Сегодня на месте флагманского магазина Стерлигова (Тверская улица) работает секс-шоп.