В Роспотребнадзоре представили список запрещенных продуктов в школьных столовых. Он опубликован в Instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

В публикации говорится, что любой гражданин РФ вправе принимать участие в организации общественного контроля и оценивать работу администрации школы по обеспечению прав детей на здоровое и безопасное питание. Поэтому были разработаны отдельные методические рекомендации о том, как правильно организовать родительский контроль за питанием детей.

В список запрещенных вошли продукты домашнего изготовления, макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичница-глазунья, окрошка, холодные супы, жгучие приправы, острые соусы.

Кроме того, в школьных столовых запретили несколько разновидностей колбас (сырокопченые, ливерные, кровяные), заливные блюда, форшмак из сельди, сало, маргарин, приготовленные во фритюре блюда, мясо диких животных и водоплавающих птиц.

Под запретом также оказались кремовые кондитерские изделия (пирожные, торты), арахис, карамель, газированные напитки, энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.

«В случае выявлении грубых нарушений – результаты такого контроля должны быть переданы вместе с обращением в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя или оператора питания, а также в Роспотребнадзор», – уточняет орган контроля в заключении.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что 62% родителей довольны качеством горячего питания.

С 1 сентября 2020 года в России действует закон о бесплатном горячем питании для школьников. В соответствии с ним ученики начальных классов должны получать его во время занятий не реже одного раза в день.