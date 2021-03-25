Почти треть родителей по-прежнему не удовлетворены качеством горячего питания в школах

Согласно данным Министерства просвещения РФ, за прошедший год более 40% от общего числа родителей школьников изменили свое мнение о качестве горячего питания, которое получают в учебных заведениях их дети. Сейчас его качеством удовлетворены порядка 62% опрошенных родителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Первые опросы, проведенные на старте программы год назад, показали удовлетворенность родителей организацией школьного питания лишь на 20%. Сегодня, перед началом учебного года положительную оценку показали уже 62,3% родителей», — заявил министр (цитата по агентству «Москва»).

Таким образом около трети родителей по-прежнему считает, что качество горячего питания недостаточно хорошее. Кравцов заверил, что эта цифра будет уменьшаться.

Тема горячего питания в школах стало одной из основных в ходе прошлогоднего послания президента Путина Федеральному собранию. Тогда глава государства потребовал от правительства добиться, чтобы ученики младших классов могли есть теплую пищу в школьных столовых бесплатно. Уже в марте 2020 года президент подписал соответствующий закон.