В РАН объяснили "накручиванием" высокие позиции российских вузов в мировых рейтингах

Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов считает, что феноменальные показатели Донского государственного технического университета и других вузов страны, попавших в топы международного рейтинга World University Rankings 2022, который составляет Times Higher Education (THE), объясняется простым «накручиванием» ссылок на научные статьи через недобросовестные журналы, многие из которых уже давно перестали учитываться в рейтинге.

«Проблема с публикациями у ДонТеха становится очевидной при анализе качества журналов, в которых были сделаны публикации. Предварительный экспресс-анализ показал, что не менее 27% всех зачетных публикаций ДГТУ были сделаны в «мусорных» изданиях», — пишет ученый в своем Facebook.

Под «мусорными» журналами он понимает недобросовестные издания, которые уже несколько лет исключены из рейтинга, но их старые показатели в нем по-прежнему учитываются.

Одним из методов решения такого вопроса РАН предлагает исключать эти журналы из THE вместе с теми ссылками, которые были в них до момента исключения, так как нынешний подход явно приводит к «искажению рейтинга», где тот же ДонТех обгоняет ведущие российские вузы.

Впрочем, Хохлов оговаривается, что это, тем не менее, «”крепкий” технический вуз с хорошими традициями, большая часть преподавателей которого являются специалистами своего дела», однако поясняет, что некоторые сотрудники в нем используют «недобросовестные практики» для достижения показателей отчетности, на что вице-президент РАН предлагает обратить внимание чиновниками из Министерства образования и науки, курирующего работу государственных вузов.

Sobesednik.ru ранее также обращал внимание на эту проблему. По мнению философа, социолога, профессора «Шанинки» Григория Юдина, мировые рейтинги вузов будут видоизменяться и оценка деятельности университетов выйдет в принципиально другие плоскости как раз из-за рисков, создаваемых недобросовестными учеными из России и Китая:

«Ведущие университеты мира постепенно осознают способность китайских и российских бюрократов в обозримые сроки взломать всю систему к чёртовой матери, — объясняет эксперт. — К тому моменту, когда Донской государственный технический университет наконец станет первым в мире, это рейтингобесие уже никому не будет нужно».