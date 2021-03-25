В Москве около 10 градусов, переменная облачность
Ближе к концу недели температура днем будет достигать 20 градусов тепла
По данным синоптиков, в столице сегодня будет облачно с прояснениями, 10-12 градусов, местами пройдет небольшой дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
Ветер будет дуть северо-западный и западный, со скоростью 5-10 м/c, местами с порывами до 15 м/c.
В предстоящие дни ожидается потепление – согласно прогнозам метеорологов, в среду температура воздуха составит 15-17 градусов, а уже в четверг дневные показатели будут превышать 20 градусов тепла.
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