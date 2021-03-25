Роман Вильфанд: "Бабье лето в этом году обязательно будет"
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД уверяет, что пока рано прощаться с теплой погодой
Погода провела границу
– На дворе сентябрь. Пока дождливый, пасмурный, осенний… Какой дальше?
– Действительно, календарный сентябрь наступил. И просто удивительный случай: погода полностью соответствует переходу от летнего режима циркуляции к осеннему. Последние несколько лет погода как бы не замечала календаря, легко и непринужденно перешагивала 1 сентября, продолжая быть по-летнему жаркой.
– С чего вдруг погода так переменилась на этот раз?
– Это связано с тем, что вместо антициклона, который долгое время уверенно управлял погодным режимом, наступил режим циклонической циркуляции. И Москва, а вместе с ней и другие регионы европейской территории страны, оказались в тылу у этого циклона. А раз тыловая часть, по законам циркуляции (в циклоне воздушные массы перемещаются с севера на юг), значит, понижение температуры. Причем, ощутимое.
Вспомните, как тепло, я бы даже сказал трепетно лето попрощалось с нами в последний день августа. Температура была в Москве +26С, а по области + 28С. А уже днем 2 сентября всего-навсего +12-14С. А в ближайшие выходные дни и называть-то грустно: +2-7С ночью. Да и дневные температуры тоже невысокие - от +9С до +14С. В общем, температура будет на 3 градуса ниже нормы.
– А по стране тоже такие перепады?
– Понизится температура и на юге европейской территории. Там тоже температурный фон примерно на 2-3С ниже нормы. Но там нормы высокие, не забывайте. И поэтому температура будет вполне комфортной: +22-24С, скажем, в Ростовской области. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае. Там тоже высокие нормы, поэтому слова «понижение температуры» означают, что там будет около +25С.
В Сочи начинается бархатный сезон
– Купаться еще можно...
– Кстати говоря, заметно похолодает и в Сочи. И это, думаю, даже хорошо. Ведь еще в последний день лета, 31 августа, в Сочи наблюдалась африканская жара.
Это не метафора и не фигура речи. Воздушные массы с севера Африка действительно достигали Черноморского побережья Краснодарского края, и температура там достигала +36-37С. Это очень опасная погода, и даже было выпущено штормпредупреждение.
Но теперь все: на смену африканской жаре приходит уже арктический воздух, и температура будет очень комфортная – примерно на 2С выше нормы. А нормы там хорошие. Это означает, что в Сочи начинается бархатный сезон. Температура воздуха около +25С, температура воды почти такая же – +24-26С.
На Урал и в Сибирь идет лето
– А что за Уралом?
– Удивительные изменения произойдут на востоке европейской территории России. Так, еще в ночь на 1 сентября, были заморозки на Урале, в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях… Но вот та жаркая погода, которая наблюдалась в центре европейской части России, начала перемещаться в эти регионы.
Так уже с 3-го, особенно с 4 сентября температура в этих краях повысится на 12-15 С и там будет +25-28С.
Аналогичная ситуация в густонаселенных районах юго-западной Сибири – Омской, Томской, Новосибирской областях: тоже около +25С. Кстати, замечательная погода прогнозируется ина Дальнем Востоке, в Приморье. И хотя 5-го сентября там ожидается небольшое понижение, но все равно будет +25С. А температура воды на побережье Приморского края – +24 С.
Бабье лето не за горами
– Будет ли бабье лето? Или какой-нибудь циклон помешает?
– Бабье лето – это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья. Вот сейчас наступает период такого ненастья… Не нужно расстраиваться: это – предтеча бабьего лета. Без такого похолодания, без дождей не будет бабьего лета, и мы не сможем насладиться замечательной погодой.
– Так холод – примета бабьего лета?
– Не так. Оно наступит по всем нашим расчетам. Мы тут используем аналоговые методы – подбираем последовательность синоптических процессов к историческим данным, хранящимся в нашем архиве, находим аналоги, и смотрим: а как же дальше развивались процессы в сентябре? Конечно, это не физико-математический метод, но вполне логичный.
Кстати, мало кто знает, что строго в синоптическом смысле бабьим летом называется отрог высокого давления, которое простирается от Азорского антициклона через юг Западной Европы в центр европейской части России. Тогда воздух становится особенным, прозрачным, хрупким,.. Это хорошо описано, скажем, у Тютчева:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все – простор везде,
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Видите, как тут точно описан этот прозрачный, хрустальный воздух! Чуть ли не хрупкий в это время, даже паутинки видны этого хрустального, прозрачного, хрупкого вот такого на ощупь, когда он такой вот хрупкий, когда паутинки видны… Но такой воздух бывает только при отроге Азорского антициклона.
– То есть даже если в сентябре тепло, это может и не быть бабьим летом?
– С научной точки зрения, да. Но уже несколько лет как метеорологи стали более лояльны к потребителям прогнозов, и называют бабьим летом любое осеннее потепление – неважно, откуда пришел антициклон.
Без катаклизмов не обойдется
– Бабье лето - это прекрасно, мы с удовольствием будем его ждать. А вот ожидаются ли какие-то погодные катаклизмы?
– Вы говорите об опасных явлениях? Конечно, они будут. Но сентябре уже не ожидается такого большого количества опасных явлений, какие происходили летом но все-таки они будут. Причем, и на территории Сибири, и на азиатской территории, и на европейской.
– Чего именно ждать?
– Они разные будут. И шквалистые усиления ветра, и грозы… Но говорить и прогнозировать опасные явления можно только за небольшой промежуток времени.
Но, повторяю, пока практически все опасные явления, которые наблюдались, были нами предсказаны. Спрогнозировать, предупредить – не значит предотвратить. Но это значит минимизировать последствия опасных явлений.
И в сентябре нужно будет готовиться к опасным явлениям.
– Вы сказали, что в сентябре катаклизмов будет меньше, чем летом. В чем причина?
– Летом количество опасных явлений раз в 8-10 больше, чем зимой. И прогнозировать летние катаклизмы сложнее. Когда наступает холодное время года, прогноз опасных явлений оправдывается гораздо лучше, чем летом.
Прогнозы – это реализация сложной системы уравнений. И летом сложнее улавливать конвективную составляющую (перенос воздушных масс по вертикали), а она – главная причина возникновения опасных явлений. В зимний же период воздушные массы переносятся вдоль поверхности земли, и это очень хорошо улавливается в наших панелях. Поэтмоу сильные снегопады, резкие изменения температуры, похолодания, оттепели – зимой это все прогнозируется задолго до самих событий.
Теги: #Погода, #Роман Вильфанд, #Росгидрометцентр, #прогноз погоды, #погода на сентябрь
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