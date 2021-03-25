Погода провела границу

– На дворе сентябрь. Пока дождливый, пасмурный, осенний… Какой дальше?

– Действительно, календарный сентябрь наступил. И просто удивительный случай: погода полностью соответствует переходу от летнего режима циркуляции к осеннему. Последние несколько лет погода как бы не замечала календаря, легко и непринужденно перешагивала 1 сентября, продолжая быть по-летнему жаркой.

– С чего вдруг погода так переменилась на этот раз?

– Это связано с тем, что вместо антициклона, который долгое время уверенно управлял погодным режимом, наступил режим циклонической циркуляции. И Москва, а вместе с ней и другие регионы европейской территории страны, оказались в тылу у этого циклона. А раз тыловая часть, по законам циркуляции (в циклоне воздушные массы перемещаются с севера на юг), значит, понижение температуры. Причем, ощутимое.

Вспомните, как тепло, я бы даже сказал трепетно лето попрощалось с нами в последний день августа. Температура была в Москве +26С, а по области + 28С. А уже днем 2 сентября всего-навсего +12-14С. А в ближайшие выходные дни и называть-то грустно: +2-7С ночью. Да и дневные температуры тоже невысокие - от +9С до +14С. В общем, температура будет на 3 градуса ниже нормы.