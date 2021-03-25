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Роман Вильфанд: "Бабье лето в этом году обязательно будет"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД уверяет, что пока рано прощаться с теплой погодой

Погода провела границу

На дворе сентябрь. Пока дождливый, пасмурный, осенний… Какой дальше?

– Действительно, календарный сентябрь наступил. И просто удивительный случай: погода полностью соответствует переходу от летнего режима циркуляции к осеннему. Последние несколько лет погода как бы не замечала календаря, легко и непринужденно перешагивала 1 сентября, продолжая быть по-летнему жаркой.

С чего вдруг погода так переменилась на этот раз?

– Это связано с тем, что вместо антициклона, который долгое время уверенно управлял погодным режимом, наступил режим циклонической циркуляции. И Москва, а вместе с ней и другие регионы европейской территории страны, оказались в тылу у этого циклона. А раз тыловая часть, по законам циркуляции (в циклоне воздушные массы перемещаются с севера на юг), значит, понижение температуры. Причем, ощутимое.

Вспомните, как тепло, я бы даже сказал трепетно лето попрощалось с нами в последний день августа. Температура была в Москве +26С, а по области + 28С. А уже днем 2 сентября всего-навсего +12-14С. А в ближайшие выходные дни и называть-то грустно: +2-7С ночью. Да и дневные температуры тоже невысокие - от +9С до +14С. В общем, температура будет на 3 градуса ниже нормы.

А по стране тоже такие перепады?

– Понизится температура и на юге европейской территории. Там тоже температурный фон примерно на 2-3С ниже нормы. Но там нормы высокие, не забывайте. И поэтому температура будет вполне комфортной: +22-24С, скажем, в Ростовской области. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае. Там тоже высокие нормы, поэтому слова «понижение температуры» означают, что там будет около +25С.

В Сочи начинается бархатный сезон

Купаться еще можно...

– Кстати говоря, заметно похолодает и в Сочи. И это, думаю, даже хорошо. Ведь еще в последний день лета, 31 августа, в Сочи наблюдалась африканская жара.

Это не метафора и не фигура речи. Воздушные массы с севера Африка действительно достигали Черноморского побережья Краснодарского края, и температура там достигала +36-37С. Это очень опасная погода, и даже было выпущено штормпредупреждение.

Но теперь все: на смену африканской жаре приходит уже арктический воздух, и температура будет очень комфортная – примерно на 2С выше нормы. А нормы там хорошие. Это означает, что в Сочи начинается бархатный сезон. Температура воздуха около +25С, температура воды почти такая же – +24-26С.

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Фото: @Pixabay

На Урал и в Сибирь идет лето

А что за Уралом?

– Удивительные изменения произойдут на востоке европейской территории России. Так, еще в ночь на 1 сентября, были заморозки на Урале, в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях… Но вот та жаркая погода, которая наблюдалась в центре европейской части России, начала перемещаться в эти регионы.

Так уже с 3-го, особенно с 4 сентября температура в этих краях повысится на 12-15 С и там будет +25-28С.

Аналогичная ситуация в густонаселенных районах юго-западной Сибири – Омской, Томской, Новосибирской областях: тоже около +25С. Кстати, замечательная погода прогнозируется ина Дальнем Востоке, в Приморье. И хотя 5-го сентября там ожидается небольшое понижение, но все равно будет +25С. А температура воды на побережье Приморского края – +24 С.

Бабье лето не за горами

Будет ли бабье лето? Или какой-нибудь циклон помешает?

– Бабье лето – это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья. Вот сейчас наступает период такого ненастья… Не нужно расстраиваться: это – предтеча бабьего лета. Без такого похолодания, без дождей не будет бабьего лета, и мы не сможем насладиться замечательной погодой.

Так холод – примета бабьего лета?

– Не так. Оно наступит по всем нашим расчетам. Мы тут используем аналоговые методы – подбираем последовательность синоптических процессов к историческим данным, хранящимся в нашем архиве, находим аналоги, и смотрим: а как же дальше развивались процессы в сентябре? Конечно, это не физико-математический метод, но вполне логичный.

По всем выбранным аналогам периоды бабьего лета в этом году будут. В одних случаях во второй декаде, в других – в третьей декаде. Неважно. Важно то, что бабье лето будет.
- Роман Вильфанд

Кстати, мало кто знает, что строго в синоптическом смысле бабьим летом называется отрог высокого давления, которое простирается от Азорского антициклона через юг Западной Европы в центр европейской части России. Тогда воздух становится особенным, прозрачным, хрупким,.. Это хорошо описано, скажем, у Тютчева:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора –

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все – простор везде,

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Видите, как тут точно описан этот прозрачный, хрустальный воздух! Чуть ли не хрупкий в это время, даже паутинки видны этого хрустального, прозрачного, хрупкого вот такого на ощупь, когда он такой вот хрупкий, когда паутинки видны… Но такой воздух бывает только при отроге Азорского антициклона.

То есть даже если в сентябре тепло, это может и не быть бабьим летом?

– С научной точки зрения, да. Но уже несколько лет как метеорологи стали более лояльны к потребителям прогнозов, и называют бабьим летом любое осеннее потепление – неважно, откуда пришел антициклон.

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Фото: @Pixabay

Без катаклизмов не обойдется

Бабье лето - это прекрасно, мы с удовольствием будем его ждать. А вот ожидаются ли какие-то погодные катаклизмы?

– Вы говорите об опасных явлениях? Конечно, они будут. Но сентябре уже не ожидается такого большого количества опасных явлений, какие происходили летом но все-таки они будут. Причем, и на территории Сибири, и на азиатской территории, и на европейской.

Чего именно ждать?

– Они разные будут. И шквалистые усиления ветра, и грозы… Но говорить и прогнозировать опасные явления можно только за небольшой промежуток времени.

Точный прогноз об опасных явлениях в среднем составляет сутки. В отдельных случаях – 12, иногда 6 часов. И это нормальная ситуация. Во всем мире опасные явления с такой заблаговременностью прогнозируются.
- Роман Вильфанд

Но, повторяю, пока практически все опасные явления, которые наблюдались, были нами предсказаны. Спрогнозировать, предупредить – не значит предотвратить. Но это значит минимизировать последствия опасных явлений.

И в сентябре нужно будет готовиться к опасным явлениям.

Вы сказали, что в сентябре катаклизмов будет меньше, чем летом. В чем причина?

– Летом количество опасных явлений раз в 8-10 больше, чем зимой. И прогнозировать летние катаклизмы сложнее. Когда наступает холодное время года, прогноз опасных явлений оправдывается гораздо лучше, чем летом.

Прогнозы – это реализация сложной системы уравнений. И летом сложнее улавливать конвективную составляющую (перенос воздушных масс по вертикали), а она – главная причина возникновения опасных явлений. В зимний же период воздушные массы переносятся вдоль поверхности земли, и это очень хорошо улавливается в наших панелях. Поэтмоу сильные снегопады, резкие изменения температуры, похолодания, оттепели – зимой это все прогнозируется задолго до самих событий.

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