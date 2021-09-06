"Не хотите обуваться, езжайте дальше": драка шоумена и врача "скорой" в Новосибирске дошла до суда

Следователи в Новосибирске передали в суд для рассмотрения по существу дело 38-летнего местного жителя, шоумена Никиты Агапкина. Его обвиняют в нападении на врача скорой медицинской помощи Семена Кудина.

Фигуранты истории в разговоре с журналисткой «Сиб.фм» обвиняют друг друга в провокации, которая довела до драки в ночь с 13 по 14 декабря 2020 года. Новосибирец вызвал «скорую» для девятилетнего сына, но утверждает, что бригада прибыла через полчаса, когда они с супругой самостоятельно реанимировали ребенка.

По словам Агапкина, он встретил медиков и предложил им надеть бахилы, что они отказались делать. Мужчина пояснил, что очень боялся коронавируса.

Далее в историях начинаются расхождения. По словам Агапкина, он спросил у доктора имя, чтобы написать на него заявление. Врач Кудин же настаивает, что прозвучал вопрос: «Ты кто по жизни?». Ответ врача тоже в пересказе звучит по-разному. Агапкин настаивает, что ему ответили: «Для вас я господин доктор». Кудин говорит, что ответом было: «Для него я врач и больше никто».