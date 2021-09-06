"Не хотите обуваться, езжайте дальше": драка шоумена и врача "скорой" в Новосибирске дошла до суда
Отец решил встретить медиков скорой помощи с бахилами, из-за чего завязался конфликт
Следователи в Новосибирске передали в суд для рассмотрения по существу дело 38-летнего местного жителя, шоумена Никиты Агапкина. Его обвиняют в нападении на врача скорой медицинской помощи Семена Кудина.
Фигуранты истории в разговоре с журналисткой «Сиб.фм» обвиняют друг друга в провокации, которая довела до драки в ночь с 13 по 14 декабря 2020 года. Новосибирец вызвал «скорую» для девятилетнего сына, но утверждает, что бригада прибыла через полчаса, когда они с супругой самостоятельно реанимировали ребенка.
По словам Агапкина, он встретил медиков и предложил им надеть бахилы, что они отказались делать. Мужчина пояснил, что очень боялся коронавируса.
Далее в историях начинаются расхождения. По словам Агапкина, он спросил у доктора имя, чтобы написать на него заявление. Врач Кудин же настаивает, что прозвучал вопрос: «Ты кто по жизни?». Ответ врача тоже в пересказе звучит по-разному. Агапкин настаивает, что ему ответили: «Для вас я господин доктор». Кудин говорит, что ответом было: «Для него я врач и больше никто».
Никто из участников истории не стал отрицать взаимных оскорблений. Видео драки запечатлено с обеих сторон конфликта. На видео отчетливо слышны слова матери ребенка: «Забирайте своего доктора. Не хотите обуваться, езжайте дальше».
В итоге судмедэкспертиза зафиксировала у врача многочисленные ссадины и черепно-мозговую травму. Сначала было возбуждено административное дело, но после его переквалифицировали на уголовную статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.
При этом врач уверен, что его оппонент не заслуживает реального срока: «Может, он психически-неуравновешенный и его лечить надо, а не садить... По этой статье есть не реальное лишение свободы, а условный срок. Думаю, его достаточно, чтоб человек был как-то наказан за свои деяния».
Семья Агапкиных на фоне резонанса получала в соцсетях множество угроз. Отце семейства тоже снимал побои, но его заявлению так и не дали ход.
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