РПЦ не допустит к очному обучению непривитых студентов. Минобрнауки против
Митрополит Иларион заявил, что духовные вузы РПЦ не вернут в очный формат студентов, которые не привились от коронавируса
Глава пиар-отдела Русской православной церкви митрополит Иларион заявил, что студенты духовных вузов не смогут вернуться к очному обучению, если не вакцинируются от коронавируса. Пока они этого не сделают, их продолжат держать на дистанционном обучении.
«Мы после целого года работы в дистанционном режиме сейчас выходим на работу в очном режиме (...) И мы приняли решение допускать к очному обучению тех студентов, которые привились, а те студенты, которые не привились, они будут обучаться дистанционно», — пояснил он в эфире федерального телевидения.
В частности, речь шла об Общецерковной аспирантуре и доктурантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которую Иларион возглавляет.
Напомним, что ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о недопустимости разделения студентов на привитых и непривитых и призвал вузы «обеспечить равенство прав студентов». До этого Минобрнауки однако напротив призывало оставить непривитых студентов на удаленке, однако, как выяснилось, вакцинировались из них лишь около 12%.
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