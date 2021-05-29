Митрополит Иларион: Ковид создал тот, кому выгодна антипрививочная кампания

Миф о том, что коронавирус был разработан в лаборатории и распространен специально подхватили в Русской православной церкви. В эфире государственного федерального телеканала «Россия 24» об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — приводит РИА Новости слова церковного функционера.

При этом он подчеркнул, что вышесказанное — его частное мнение, а не позиция всей РПЦ.

Отметим, что митрополит Иларион далеко не единственный, кто верит в искусственное происхождение вируса: согласно апрельскому исследованию объявленного Минюстом «иностранным агентом» «Левада-Центра», в этом уверены 64% россиян и лишь 23% полагают, что он возник без участия человека.

Строго говоря, искусственное происхождение вируса, которое к тому же не доказано, вовсе не означало бы, что болезнь кто-то умышленно создал и распространил в корыстных интересах, как, вероятно, полагает митрополит Иларион.