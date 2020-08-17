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В России предложили увеличить минимальный штраф за драку до 5 тысяч рублей

Инициатива связана с тем, что за последние время в Москве произошло несколько крупных драк с участием мигрантов

Фото: Global Look Press

В связи с участившимися в последнее время случаями массовых драк в Москве и Подмосковье с участием мигрантов предлагается увеличить минимальный штраф за хулиганские действия до пяти тысяч рублей. Об этом сообщил «Известиям» зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.

Парламентарий полагает, что пять тысяч – это крупная сумма для приезжающих на заработки в нашу страну, которая станет для них сильным сдерживающим фактором.

«Многократное нарушение влечет за собой выдворение или уголовную ответственность. А вот за однократное назначают маленький штраф. Нужно, чтобы гости нашего государства понимали неотвратимость наказания, иначе правовой нигилизм будет расти», – заявил Выборный и добавил, что инициатива коснется не только приезжих, но и россиян, нарушивших закон. 

В данный момент инициатива обсуждается, а на рассмотрение парламенту ее могут вынести после завершения выборов в Госдуму.

По словам профессора Государственного университета управления Владимира Волоха, повышение штрафа за мелкое хулиганство существенно не повлияет на поведение мигрантов, потому что нарушители знают, что понесут ответственность, и преступают закон умышленно. Но вот угроза выдворения из страны, считает эксперт, – уже более действенная мера и может повлиять на них. 

«Страх депортации действует на каждого человека. Помимо того что он лишается дохода, он несет и моральный ущерб», – подчеркнул профессор.

Он также добавил, правоохранительные органы должны заниматься не только разбором уже произошедших инцидентов, но и проводить разъяснительную и даже воспитательную работу с иностранцами, проживающими в РФ.

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