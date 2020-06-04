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Собянин сообщил о депортации около 200 мигрантов из стран СНГ после массовых драк

Из-за правонарушений было возбуждено 800 уголовных дел, а 17,5 тысячам человек был запрещен въезд в страну

Фото: Дмитрий Мальтера

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столицу прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ, большинство ведет себя законопослушно, но в последнее время в столице произошло несколько серьёзных правонарушений и массовых драк среди них, в связи с этим было депортировано около 200 человек. Об этом он написал в своем блоге.

«Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну», – заявил Собянин

Он подчеркнул, что кому-то это может показаться чрезмерным, но так будет и дальше.

«Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», – добавил мэр. 

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