"Хочется верить, что Бог не оставил нас": белорусский политзек обратился к папе римскому

Создатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, находящийся в СИЗО, написал папе римскому Франциску письмо, в котором попросил понтифика вступиться за сотни тысяч отчаявшихся граждан Беларуси. Фрагменты обращения его супруга передала нынешним администраторам созданного им паблика.

«Я не прошу вступиться за меня перед кем-то, но я прошу вступиться за добро, за правду, за справедливость, за сотни и тысячи беларусов, которые отчаялись в таком же положении, как и я, а многие даже хуже», — пишет Лосик в Ваткан.

Молодой человек уверен, что написал это письмо не просто так и оно как-то поможет изменить сложившуюся в стране ситуацию.

Игорь Лосик был задержан 25 июня, ещё до августовских событий прошлого года. Ему вменяют подготовку массовых беспорядков по части 1 статьи 342 УК РБ. Несколько раз активист объявлял сухую голодовку.

«Мне очень хочется верить, что Бог не оставил нас, что эта бессмысленная жестокость прекратится, что больше никто не умрёт, и все вернутся к своим семьям», — обращается Лосик к папе римскому.