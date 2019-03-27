Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Вопросы странного подписчика в Instagram оказались не связаны с его внешним видом. И вообще никак не связаны какой либо логической цепочкой. Молодой человек в белой фате спросил телеведущего о самом ненавидимом историческом персонаже, о том, что Познер скажет, оказавшись перед богом, и о пожелании будущему президенту России. Кроме того, мужчина в платье попросил высказаться Владимира Познера о антивоенной активистке, которая легла на рельсы, чтобы остановить поезд в 1950 году.