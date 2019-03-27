Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ
Телеведущий ответил, сделал вид, что его ничего не смутило
Вопросы странного подписчика в Instagram оказались не связаны с его внешним видом. И вообще никак не связаны какой либо логической цепочкой. Молодой человек в белой фате спросил телеведущего о самом ненавидимом историческом персонаже, о том, что Познер скажет, оказавшись перед богом, и о пожелании будущему президенту России. Кроме того, мужчина в платье попросил высказаться Владимира Познера о антивоенной активистке, которая легла на рельсы, чтобы остановить поезд в 1950 году.
Телеведущий обстоятельно ответил на всё, на обратив никакого внимания на странный наряд подписчика.
Если кратко:
- Самые ненавидимые персонажи - Сталин и Гитлер
- Богу Владимир Познер скажет - “Как же тебе не стыдно?”. “ У Марка написано, что ни один волос не упадет с головы без его ведома. Тогда он, значит, в ответе за все”, - рассудил Владимир Познер.
- Президент должен заботиться о благе страны. Благо - это свобода слова, это демократические учреждения, независимый суд, это настоящие, прозрачные выборы
- Поступок Раймонды Дьен вызывает у него восхищение.
Кажется, читатель, задававший вопрос ожидал какой-то другой реакции от телеведущего.