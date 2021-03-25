В "рубашке" и без искусственных украшений: как выбрать цветы к 1 сентября

Несмотря на все более активно внедряемую в России практику отказа от цветов 1 сентября, накануне Дня знаний Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала советы, которых стоит придерживаться тем, кто все же решил преподнести учителям живые букеты.

Инструкции специалистов опубликованы на сайте ведомства.

Первым делом рекомендуется обращать внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим. «Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон», – отмечают эксперты, поясняя, что продавцы часто удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид. «Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше», – указывается в рекомендациях.

О том, что цветы свежие, говорит эластичность и упругость лепестков, а также отсутствие искусственных элементов на бутоне. «Живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без специальных пожеланий», – подчеркивают специалисты. По их словам, дополнительные украшения, например, в виде яркой фольги, скорее всего, призваны отвлечь внимание покупателя от главного качества товара, то есть его свежести.

В Роспотребнадзоре напомнили, что цветы нельзя оставлять надолго без воды, также следует избегать резких перепадов температуры. Перед тем как поставить цветы в вазу, стебли нужно обрезать, даже если это уже сделал продавец. «Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Под водой они легко подвержены гниению, которое испортит все удовольствие от букета, создаст неприятный запах и станет средой для размножения гнилостных бактерий», – рассказали эксперты.

Отмечается, что нельзя помещать в одну вазу следующие цветы: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны, а рядом с красными розами, ландышами и рододендронами быстро вянет большинство растений. Розы, тюльпаны и гвоздики поможет сохранить дольше щепотка сахара.