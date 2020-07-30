«Традиции – это то, что можно ввести»: Яна Поплавская ответила профессору Вяземскому
Актриса поддержала идею президента ежедневного ритуала поднятия в школах флага
В Минпросвещении заявили, что с начала нового учебного года в школах будут распространять практику поднятия государственного флага России. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на брифинге о готовности системы образования к новому учебному году.
– Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага, – заявил министр просвещения Кравцов.
Ранее Владимир Путин поддержал идею ввести традицию ежедневного поднятия российского флага в школах. Он отметил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена.
Надо ли поднимать в школах флаг? Ответить на этот вопрос Sobesednik.ru предложил актрисе и педагогу Яне Поплавской.
– Да. Это патриотическое воспитание. В американских школах поднимаются флаги, и что прекрасно – они там висят на каждом доме. Американцы очень любят свой флаг. Традиции – это то, что можно ввести, – уверяет Поплавская.
– Очень странная у нас позиция: «давайте мы изобретем что-нибудь свое кривое, косое, например какое-то свое колесо». Зачем это делать? Почему нельзя обратиться к опыту других людей и посмотреть, что у них есть хорошее? Мы же воспитываем детей на примерах.
Преподаватель вступила в полемику с профессором МГИМО Юрием Вяземским, который сомневается, что в русской национальной традиции было поднятие флага в школьных учебных заведениях и опасается, что мы будем обвинены в подражании Америке. Ведущий «Умники и умницы», напомнил Sobesednik.ru, что «в своё время нагляделся на это лицемерие с американским флагом».
– При чем здесь обезьянничаем? – недоумевает Яна Поплавская. – Обгадить можно все. У меня такое впечатление, что все занимаются только тем, что один сказал, например, «хорошо», а другой, третий, четвертый – «нет, это плохо». Вот эта тенденция постоянно обгадить все просто набирает обороты. Зачем? Люди в принципе должны гордиться своей страной. Гордиться, а не поливать ее на каждом углу.
Ведь поливают не страну, а власть. А власть – выборная история. И люди об этом забывают. Они начинают отождествлять свою страну, в которой родились, с властью. А это ужасно, это глупо. Это две разные вещи абсолютно. Страна, она как стояла, так и стоит. Вопрос – в людях, которые приходят к этой власти. И если власть делает жизнь людей хуже, то к чертовой матери такую власть!
Наша страна дала миру огромное количество людей, которые возглавили мировую культуру, это касается и литературы и музыки и живописи. Почему же ей не гордиться? – заключает Поплавская.
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Рубрика: Общество