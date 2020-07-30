«Традиции – это то, что можно ввести»: Яна Поплавская ответила профессору Вяземскому

В Минпросвещении заявили, что с начала нового учебного года в школах будут распространять практику поднятия государственного флага России. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на брифинге о готовности системы образования к новому учебному году.

– Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага, – заявил министр просвещения Кравцов.

Ранее Владимир Путин поддержал идею ввести традицию ежедневного поднятия российского флага в школах. Он отметил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена.

Надо ли поднимать в школах флаг? Ответить на этот вопрос Sobesednik.ru предложил актрисе и педагогу Яне Поплавской.