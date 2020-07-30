Сегодня, в 19:11

«Традиции – это то, что можно ввести»: Яна Поплавская ответила профессору Вяземскому

Актриса поддержала идею президента ежедневного ритуала поднятия в школах флага

Поднятие флага в одной из школ Рязани
Фото: ryazpressa.ru

Поднятие флага в одной из школ Рязани

В Минпросвещении заявили, что с начала нового учебного года в школах будут распространять практику поднятия государственного флага России. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на брифинге о готовности системы образования к новому учебному году.

– Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага, – заявил министр просвещения Кравцов.

Ранее Владимир Путин поддержал идею ввести традицию ежедневного поднятия российского флага в школах. Он отметил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена.

Надо ли поднимать в школах флаг? Ответить  на этот вопрос Sobesednik.ru предложил актрисе и педагогу Яне Поплавской.

Актриса и педагог Яна Поплавская
Фото: Личный архив

– Да. Это патриотическое воспитание. В американских школах поднимаются флаги, и что прекрасно – они там висят на каждом доме. Американцы очень любят свой флаг. Традиции – это то, что можно ввести, – уверяет Поплавская.

– Очень странная у нас позиция: «давайте мы изобретем что-нибудь свое кривое, косое, например какое-то свое колесо». Зачем это делать? Почему нельзя обратиться к опыту других людей и посмотреть, что у них есть хорошее? Мы же воспитываем детей на примерах.

Преподаватель вступила в полемику с профессором МГИМО Юрием Вяземским, который сомневается, что в русской национальной традиции было поднятие флага в школьных учебных заведениях и опасается, что мы будем обвинены в подражании Америке. Ведущий «Умники и умницы», напомнил Sobesednik.ru, что «в своё время нагляделся на это лицемерие с американским флагом».

– При чем здесь обезьянничаем? – недоумевает Яна Поплавская. – Обгадить можно все. У меня такое впечатление, что все занимаются только тем, что один сказал, например, «хорошо», а другой, третий, четвертый – «нет, это плохо». Вот эта тенденция постоянно обгадить все просто набирает обороты. Зачем? Люди в принципе должны гордиться своей страной. Гордиться, а не поливать ее на каждом углу.

Ведь поливают не страну, а власть. А власть – выборная история. И люди об этом забывают. Они начинают отождествлять свою страну, в которой родились, с властью. А это ужасно, это глупо. Это две разные вещи абсолютно. Страна, она как стояла, так и стоит. Вопрос – в людях, которые приходят к этой власти. И если власть делает жизнь людей хуже, то к чертовой матери такую власть!

Наша страна дала миру огромное количество людей, которые возглавили мировую культуру, это касается и литературы и музыки и живописи. Почему же ей не гордиться? – заключает Поплавская.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 4 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 5 дней назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 6 дней назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 1 час назад

У Шевченко, мужа Скабеевой и Рашкина нашли скрытые доходы, а Навка третирует крымские госкомпании: новости к вечеру 30 августа

Общество 2 часа назад

«Осеннее обострение. Через месяц пройдет»: учителя высмеяли в сети новый школьный ритуал с флагом

Общество 3 часа назад

Националист Ахметов, требовавший извинений от русской девушки в Актау, бежал из Казахстана

Политика 4 часа назад

Мосизбирком обвинил журналистов Евгения Попова и Максима Шевченко в сокрытии доходов

Политика 4 часа назад

СМИ: Кира Ярмыш уехала из России в Финляндию

Политика 5 часов назад

Программу "Единой России" невозможно дочитать до конца

Общество 5 часов назад

Москвичка, поступившая в МГУ в 13 лет, рассказала, как скрывала возраст от студентов

Политика 7 часов назад

Китайский лидер обещает бороться за интересы малого и среднего бизнеса и конкуренцию

Общество 7 часов назад

"Кому на Руси жить хорошо?" Министр назвал темы для итоговых сочинений выпускников

Общество 7 часов назад

Пожизненно нежелательный

Общество 7 часов назад

Лера Кудрявцева: "У меня не было злого умысла, но оправдываться не хочу и не буду"

Общество 8 часов назад

В российских школах с 1 сентября введут традицию поднятия государственного флага

Общество 8 часов назад

Отказываться от денег не стали. Путинские выплаты получили на 99,5% школьников

Общество 8 часов назад

Во Владивостоке – экстренный ремонт 10 км дороги с уборкой мусора. Путин едет

Общество 8 часов назад

Голикова уточнила, когда пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Общество 8 часов назад

Фирма Татьяны Навки требует от крымских компаний около 20 миллионов рублей

Общество 9 часов назад

МВД пожизненно изгоняет из России комика за неудачную шутку про русских

Общество 10 часов назад

Право на ответ

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика