Сайт Readovka заблокировали из-за статьи о депутате от ЕР. Издание продолжает работу

Спустя год после того как Видновский городской суд Московской области постановил заблокировать сайт издания Readovka, его решение было исполнено. Федеральная служба судебных приставов внесла ресурс в реестр запрещенных. В настоящий момент он недоступен. На это обращает внимание Роскомсвобода.

Решение суда было вынесено на основании жалобы депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрия Саблина. Ему не понравилось содержание одного из посвященных ему расследований, рассказывающее о сделке по передаче акций Совхоза имени Ленина, которые ранее принадлежали бизнесмену, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину, снятому с выборов в Госдуму из первой тройки федерального списка КПРФ. Сам Грудинин неоднократно называл произошедшее с его предприятием «рейдерским захватом» со стороны третьих лиц.

Из-за одной статьи о депутате Саблине Видновский суд постановил заблокировать весь сайт. В июле этого года в редакцию пришли судебные приставы с постановлением о блокировке. Тогда издание переехало с домена redovka.ru на домен readovka.news, установив автоматическую переадресацию. Сейчас зайти на redovka.ru не получается, однако через VPN он по-прежнему перенаправляет на readovka.news. На readovka.news можно попасть без каких-либо ограничений.

В редакции издания уверены, что решение о блокировке незаконное.

Депутат Саблин не единожды пользовался услугами Видновского городского суда. В ноябре прошлого года он также добился решения об удалении расследования о нем на сайте издания «Метла». Причем тогда суд даже не посчитал нужным уведомить редакцию о проведении судебного заседания. Издание узнало о решении постфактум.