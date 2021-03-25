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Голикова уточнила, когда пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Выплату на банковскую карту получат 2 сентября 30,7 млн человек, еще 12,7 млн гражданам она придет вместе с пенсией

Фото: Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане, которым пенсия приходит на банковские карты, смогут получить единовременную выплату 2 сентября, остальным она придет вместе с пенсией. Об этом она рассказала на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат все получатели пенсий – как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг», – цитирует Голикову ТАСС

Как отметила вице-премьер, 2 сентября на банковскую карту выплата поступит 30,7 млн человек, еще 12,7 млн, которым переводят пенсии через «Почту России» или другими способами, получат денежную поддержку одновременно с пенсией. Голикова также уточнила, что выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки.

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