Соцсети о выплатах пенсионерам: "До чего же опустилась Единая Россия вместе с Путиным"

Казалось бы, российский президент Владимир Путин выступает с весьма положительной инициативой обеспечить пенсионеров страны и сотрудников силовых структур единовременными выплатами в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно, которая должна вызывать только одобрение и понимание. Тем более, что и объяснение к этим планам подобралось вполне вменяемое: дескать, гражданам необходимо компенсировать убытки, спровоцированные возросшей в нынешнем году инфляцией.

Однако буря возмущения, вызванная этой инициативой главы государства, не стихает до сих пор. Эксперты и критики, к примеру, сразу же обвинили президента и партию власти в попытке «подкупа избирателей» перед парламентскими выборами. Тем более, что соответствующее обещания было озвучено Владимиром Владимировичем именно на съезде «Единой России», что явно должно было добавить растерявшим рейтинги единороссам электоральных козырей.

Подлил масла в огонь и один из сенаторов, заявивших, что соответствующие выплаты могут быть осуществлены лишь после выборов в парламент, когда Госдума нового созыва проведет свое первое заседание и сможет утвердить реализацию таких мер. Эти слова, и вовсе, показались многим попыткой выторговать у населения необходимый результат. В общем и целом, сложно даже сказать, какой эффект произвело выступление президента. Не исключено, к примеру, что возмущения после этого стало еще больше.

Возможно, что именно по этой причине президент поспешил закрепить свою инициативу соответствующим указом, а в Минтруде поспешили успокоить недовольных, объяснив, когда именно граждане смогут рассчитывать на получение анонсированных ранее выплат. Это позволяет нивелировать хотя бы часть из прозвучавших ранее обвинений.

Так, в ведомстве отметили, что уже на следующей неделе 30,7 миллионов российских пенсионеров начнут получать указанные единовременные выплаты. Об этом рассказал лично глава Минтруда Антон Котяков в рамках совещания «Единой России». При этом министр добавил, что речь идет о тех российских пенсионерах, которые получают пенсионные выплаты на банковские карты. Те из них, кто получает пенсию по старинке, в отделениях «Почты России», начнут получать свои дополнительные 10 000 рублей после 3 сентября – в период, когда начнется ежемесячная выплата пенсий.

Впрочем, снять накал страстей не помогло даже это. Часть комментаторов с иронией отметили, что было бы хорошо, если бы выборы в России проводились каждый месяц, тогда у пенсионеров хотя бы был бы шанс нормально пожить. Напомнили они и о том, что всякий раз раздача выплат приводит к росту цен.

«Перед выборами подкупают пенсионеров, до чего же опустилась Единая Россия вместе с Путиным. Как сильно боятся потерять власть»;

«Так подкупают пенсионеров России»;

«Перед выборами зашевелились»;

«Как только разговор о прибавках, тут же взлетают цены в магазинах!»;

«В самой богатой стране нищие пенсионеры – это позор»;

«Из кожи вон лезут, чтобы победить! В производства вкладывайте!»;

«Если бы каждый месяц были выборы, вот тогда бы зажили»;

«Всю жизнь пашу и ни разу халяву не платило "государство", зато Путин раздаёт под видом своих, мои заработанные», - возмущаются они в комментариях.