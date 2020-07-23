"Я вызываю полицию?" Адвокатесса объяснила, как действовать, если вы стали свидетелем насилия

Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская предположила, что в России люди меньше готовы вмешиваться в ситуации наблюдаемого ими насилия в том числе из-за недоверия к правоохранительной системе.

«Если вы, вступившись за пострадавшего, оттолкнете агрессора, а тот ударится головой и серьезно пострадает или умрет, доказать, что ваши действия не выходили за пределы допустимой обороны, будет достаточно сложно. Тем более, что личный или усвоенный из медиа опыт не прибавляет доверия к институтам, отвечающим за обеспечение правопорядка»

, – цитирует гендерную исследовательницу издание «Утопия»*.

Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО Мари Давтян рекомендует не только не вступать с агрессором в физический контакт, но и держаться от него на расстоянии и не вступать в диалог.

«Лучше спросите у пострадавшего человека: “Я вызываю полицию? Мне кому-то позвонить? Вам нужна медицинская помощь?” Это немного ошеломит агрессора, который привык быть в центре внимания. Если он начинает идти на вас, спокойно и уверенно говорите: “Стойте. Не подходите ко мне. Я разговариваю не с вами, а с другим человеком”. Агрессор должен понимать, что вы реально вызовете полицию»

, – советует адвокатесса Мари Давтян.

Напомним, в России с 2019 года ни одного чтения не прошел внесенный в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

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