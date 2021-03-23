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«Все эти завлекалочки – очередной подкуп избирателей»: депутат от КПРФ о старте программы «Миллион призов» для избирателей

Сегодня активизировалась программа «Миллион призов». «Это вверх цинизма»: считает депутат Госдумы Вера Ганзя

Агитация программы онлайн-выборов в Госдуму
Фото: ag-vmeste.ru

Агитация программы онлайн-выборов в Госдуму

Очевидно, что определенный электорат голосует только за морковку. Еще накануне президент России решил задобрить потенциальный электорат. 22 августа Владимир Путин предложил разово выплатить всем российским пенсионерам в 2021 году по 10 000 рублей – всем: и работающим и неработающим, военным и невоенным. Глава государства понимает, что надбавки в виде одной тысячи рублей людям не хватает.

26 августа активизировалась программа «Миллион призов». Не успели еще за вакцинацию отдать авто и «трешки» в Подмосковье, как сайт «Активного гражданина» снова настойчиво призывает к онлайн голосованию:

«Прими участие в дистанционном электронном голосовании на выборах* с 17 по 19 сентября 2021 года и получи шанс выиграть призовые баллы, машину или квартиру!

*Выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Московской городской Думы пройдут в Москве с 17 по 19 сентября».

Условия участия в лотереи от проекта «Активный гражданин»:

«Чтобы стать участником, нужно записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября. Дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября). Следить за розыгрышем на телеканале «Москва 24». Стать победителем и получить призовые баллы или один из суперпризов!

250 000 победителей! Участвуйте в программе и выигрывайте 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов*!

* 1 балл = 1 рублю

СуперПризы! Все участники программы могут стать счастливыми обладателями автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве».

Столь навязчивые предложения вызвали подозрение у активных пользователей соцсетей.

– Памфилова хочет загнать всех в неконтролируемую сеть. Любыми плюшками. А дальше просто одна строчка в программе и проценты голосования будут назначаться, а не подсчитываться! – распространенное мнение обсуждения программы «Миллион призов».

И без того терзают сомнения в честности проведении выборов, а уж без личного присутствия – и подавно. Своим активным привлечением именно к электронному голосованию вызывает подозрение желание сфальсифицировать выборы.

Депутат Госдумы Вера Ганзя
Фото: Личный архив
– Вот эти завлекалочки – это очередной подкуп избирателей, – полагает депутат Госдумы Вера Ганзя.

– Власть во главе с президентом стремительно теряет свой авторитет. Просто стремительно – комментирует ситуацию Sobesednik.ru депутат Госдумы Вера Ганзя. – Это очень хорошо видно по избирательной компании. И если кандидатов от оппозиционных партий встречают более-менее благосклонно, то кандидаты от партии «Единая Россия» даже сунуться в народ не могут, потому что они сразу получают такую жесткую критику своих действий и такой жесткий спрос, что ноют и особо не рискуют встречаться с населением – причем, в свободных встречах. Я не имею в виду, когда бедных подневольников-бюджетников сгоняют в какой-то зал администрации и приезжает кандидат от «Единой России». И даже эти встречи без эксцессов не обходятся – я просто наблюдаю за избирательной компанией.

Второе. Люди вообще не хотят идти голосовать. Три дня – во-первых. Во-вторых, вот это онлайн голосование, когда можно программку подправить так, что она покажет любой желаемый результат. Я со многими разговариваю. Люди не верят в результаты выборов. Люди не верят власти и поэтому не хотят идти на выборы. И поэтому активизируется онлайн голосование. С таким голосованием легче всего подрисовать нужный результат. Именно этот формат голосования поможет им это сделать.  Поэтому они и стимулируют именно онлан-голосование. А во-вторых, люди вообще не хотят идти на выборы, не только на онлайн, а вообще голосовать. Поэтому их нужно как-то заманивать.

Буквально несколько лет назад в школах на избирательных участках было такое, – люди и тогда не особо хорошо на избирательные участки приходили, но лучше, чем сейчас. Такого недоверия к власти не было никогда на моей памяти. Когда я работала директором школы, нам всегда говорили, вы там, пожалуйста, концерт какой-то подготовьте – пусть школьная столовая пирожки и булочки настряпает – это привлечет родителей. Дедушки с бабушками же придут посмотреть на своего ребенка, который выступает на концерте. Ну, конечно, придут. Т.е. мы завлекали вот таким нехитрым способом. Сейчас это дело не проходит уже. И вообще, как можно использовать детей, тем более в ковидное время?

Поэтому нашли иной вариант. Когда есть шальные деньги – а в Москве они, действительно, шальные. Если Москва от них задыхается, еженедельно меняя бордюры, то регионы просто гибнут от безденежья. Так вот в Москве можно найти средства под такого рода преференции для тех, кто примет участие в онлайн-голосовании. Я считаю, вот эти завлекалочки – это очередной подкуп избирателей: «Вы проголосуйте в формате онлайн, а мы нарисуем результат такой, какой посчитаем нужным. А вас за это отблагодарим». Это вверх цинизма – делает вывод депутат Госдумы.

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