«Все эти завлекалочки – очередной подкуп избирателей»: депутат от КПРФ о старте программы «Миллион призов» для избирателей

– Власть во главе с президентом стремительно теряет свой авторитет. Просто стремительно – комментирует ситуацию Sobesednik.ru депутат Госдумы Вера Ганзя. – Это очень хорошо видно по избирательной компании. И если кандидатов от оппозиционных партий встречают более-менее благосклонно, то кандидаты от партии «Единая Россия» даже сунуться в народ не могут, потому что они сразу получают такую жесткую критику своих действий и такой жесткий спрос, что ноют и особо не рискуют встречаться с населением – причем, в свободных встречах. Я не имею в виду, когда бедных подневольников-бюджетников сгоняют в какой-то зал администрации и приезжает кандидат от «Единой России». И даже эти встречи без эксцессов не обходятся – я просто наблюдаю за избирательной компанией.

Второе. Люди вообще не хотят идти голосовать. Три дня – во-первых. Во-вторых, вот это онлайн голосование, когда можно программку подправить так, что она покажет любой желаемый результат. Я со многими разговариваю. Люди не верят в результаты выборов. Люди не верят власти и поэтому не хотят идти на выборы. И поэтому активизируется онлайн голосование. С таким голосованием легче всего подрисовать нужный результат. Именно этот формат голосования поможет им это сделать. Поэтому они и стимулируют именно онлан-голосование. А во-вторых, люди вообще не хотят идти на выборы, не только на онлайн, а вообще голосовать. Поэтому их нужно как-то заманивать.

Буквально несколько лет назад в школах на избирательных участках было такое, – люди и тогда не особо хорошо на избирательные участки приходили, но лучше, чем сейчас. Такого недоверия к власти не было никогда на моей памяти. Когда я работала директором школы, нам всегда говорили, вы там, пожалуйста, концерт какой-то подготовьте – пусть школьная столовая пирожки и булочки настряпает – это привлечет родителей. Дедушки с бабушками же придут посмотреть на своего ребенка, который выступает на концерте. Ну, конечно, придут. Т.е. мы завлекали вот таким нехитрым способом. Сейчас это дело не проходит уже. И вообще, как можно использовать детей, тем более в ковидное время?

Поэтому нашли иной вариант. Когда есть шальные деньги – а в Москве они, действительно, шальные. Если Москва от них задыхается, еженедельно меняя бордюры, то регионы просто гибнут от безденежья. Так вот в Москве можно найти средства под такого рода преференции для тех, кто примет участие в онлайн-голосовании. Я считаю, вот эти завлекалочки – это очередной подкуп избирателей: «Вы проголосуйте в формате онлайн, а мы нарисуем результат такой, какой посчитаем нужным. А вас за это отблагодарим». Это вверх цинизма – делает вывод депутат Госдумы.