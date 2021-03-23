«Все эти завлекалочки – очередной подкуп избирателей»: депутат от КПРФ о старте программы «Миллион призов» для избирателей
Сегодня активизировалась программа «Миллион призов». «Это вверх цинизма»: считает депутат Госдумы Вера Ганзя
Очевидно, что определенный электорат голосует только за морковку. Еще накануне президент России решил задобрить потенциальный электорат. 22 августа Владимир Путин предложил разово выплатить всем российским пенсионерам в 2021 году по 10 000 рублей – всем: и работающим и неработающим, военным и невоенным. Глава государства понимает, что надбавки в виде одной тысячи рублей людям не хватает.
26 августа активизировалась программа «Миллион призов». Не успели еще за вакцинацию отдать авто и «трешки» в Подмосковье, как сайт «Активного гражданина» снова настойчиво призывает к онлайн голосованию:
«Прими участие в дистанционном электронном голосовании на выборах* с 17 по 19 сентября 2021 года и получи шанс выиграть призовые баллы, машину или квартиру!
*Выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Московской городской Думы пройдут в Москве с 17 по 19 сентября».
Условия участия в лотереи от проекта «Активный гражданин»:
«Чтобы стать участником, нужно записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября. Дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября). Следить за розыгрышем на телеканале «Москва 24». Стать победителем и получить призовые баллы или один из суперпризов!
250 000 победителей! Участвуйте в программе и выигрывайте 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов*!
* 1 балл = 1 рублю
СуперПризы! Все участники программы могут стать счастливыми обладателями автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве».
Столь навязчивые предложения вызвали подозрение у активных пользователей соцсетей.
– Памфилова хочет загнать всех в неконтролируемую сеть. Любыми плюшками. А дальше просто одна строчка в программе и проценты голосования будут назначаться, а не подсчитываться! – распространенное мнение обсуждения программы «Миллион призов».
И без того терзают сомнения в честности проведении выборов, а уж без личного присутствия – и подавно. Своим активным привлечением именно к электронному голосованию вызывает подозрение желание сфальсифицировать выборы.
– Власть во главе с президентом стремительно теряет свой авторитет. Просто стремительно – комментирует ситуацию Sobesednik.ru депутат Госдумы Вера Ганзя. – Это очень хорошо видно по избирательной компании. И если кандидатов от оппозиционных партий встречают более-менее благосклонно, то кандидаты от партии «Единая Россия» даже сунуться в народ не могут, потому что они сразу получают такую жесткую критику своих действий и такой жесткий спрос, что ноют и особо не рискуют встречаться с населением – причем, в свободных встречах. Я не имею в виду, когда бедных подневольников-бюджетников сгоняют в какой-то зал администрации и приезжает кандидат от «Единой России». И даже эти встречи без эксцессов не обходятся – я просто наблюдаю за избирательной компанией.
Второе. Люди вообще не хотят идти голосовать. Три дня – во-первых. Во-вторых, вот это онлайн голосование, когда можно программку подправить так, что она покажет любой желаемый результат. Я со многими разговариваю. Люди не верят в результаты выборов. Люди не верят власти и поэтому не хотят идти на выборы. И поэтому активизируется онлайн голосование. С таким голосованием легче всего подрисовать нужный результат. Именно этот формат голосования поможет им это сделать. Поэтому они и стимулируют именно онлан-голосование. А во-вторых, люди вообще не хотят идти на выборы, не только на онлайн, а вообще голосовать. Поэтому их нужно как-то заманивать.
Буквально несколько лет назад в школах на избирательных участках было такое, – люди и тогда не особо хорошо на избирательные участки приходили, но лучше, чем сейчас. Такого недоверия к власти не было никогда на моей памяти. Когда я работала директором школы, нам всегда говорили, вы там, пожалуйста, концерт какой-то подготовьте – пусть школьная столовая пирожки и булочки настряпает – это привлечет родителей. Дедушки с бабушками же придут посмотреть на своего ребенка, который выступает на концерте. Ну, конечно, придут. Т.е. мы завлекали вот таким нехитрым способом. Сейчас это дело не проходит уже. И вообще, как можно использовать детей, тем более в ковидное время?
Поэтому нашли иной вариант. Когда есть шальные деньги – а в Москве они, действительно, шальные. Если Москва от них задыхается, еженедельно меняя бордюры, то регионы просто гибнут от безденежья. Так вот в Москве можно найти средства под такого рода преференции для тех, кто примет участие в онлайн-голосовании. Я считаю, вот эти завлекалочки – это очередной подкуп избирателей: «Вы проголосуйте в формате онлайн, а мы нарисуем результат такой, какой посчитаем нужным. А вас за это отблагодарим». Это вверх цинизма – делает вывод депутат Госдумы.
Теги: #Выборы в Госдуму, #выборы, #Миллион призов, #Лотерея, #Гонзя
Рубрика: Общество