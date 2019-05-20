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"Привет Екатеринбургу!": Жители Иркутска выступают против храма на месте сквера

Власти Иркутска спустя пять лет решили повторить попытку вырубки парка ради очередного храма. Жители возмутились

Фото: Change.org

Жители Приморского района Иркутска написали петицию против возведения в парковой зоне очередного храма. С момента опубликования петиции на Change.org прошло меньше суток, но к ней уже присоединились почти 300 человек. Они требуют сохранить зеленую зону, отмечая, что православный храм уже давно есть в паре сотен метров оттуда.

В описании говорится, что парковая зона богата «деревьями, кустарниками и тропинками», где гуляют местные жители с детьми и животными. В шаговой доступности также расположен храм Александра Невского, куда ходят все православные из этого района.

«Жители очень возмущены, что их хотят лишить такого замечательного места для прогулок, нарушив тем самым экологическую зону и воздвигнуть церковь!» — пишут активисты. Вместо храма они предлагают местным властям обустроить сквер со скейт-парком и спортивной площадкой, где можно будет гулять с детьми.

Telegram-канал «Иркутский блог» пишет, что это уже не первая попытка построит на этом месте храм. В 2016 году в районе начали вырубку деревьев для строительства храма, но после давления местных жителей на СМИ и администрацию города планы свернули, обнаружив, что разрешения на вырубку никто не давал, и пообещали, что храма там не будет.

«Привет Екатеринбургу!» — пишет автор блога, напоминая массовые протесты 2019 года, которые развернулись в столице Свердловской области после того как местные власти также решили построить храм вместо сквера в центре города. Тогда после ожесточенных противостояний с неоднократным сносом ограждений и митингами сквер удалось отстоять и храм перенесли в другое место.

Рубрика: Общество

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