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Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего жителей "ноющей кучей дерьма"

Советника красноярского губернатора проверят на оскорбление. Он назвал жителей "истеричками" и "плаксивым сбродом"

Фото: Facebook

Андрей Агафонов

В прокуратуру Красноярского края поступила жалоба на резонансное высказывание советника главы региона Андрея Агафонова. Кто-то из местных жителей увидел в его словах оскорбление, теперь прокурорам предстоит решить, есть ли основания для возбуждения административного дела по соответствующей статье 5.61 КОАП РФ.

Напомним, что г-н Агафонов ранее в своих соцсетях выступил с резкой критикой жителей края, которые жаловались на смог в городах, образовавшийся в результате сильных лесных пожаров: «Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? (...) Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — писал он тогда.

Проверку слов чиновника поручено провести прокурорам Октябрьского района, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ведомства.

После того, как Агафонов написал соответствующий пост, модераторы Instagram удалили его и отправили советника губернатора во временный бан. От своих слов он отказываться не стал, уточнив, впрочем, что говорил лишь о части красноярцев. В правительстве инцидент не комментируют.

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