Владимир Соловьев получил штраф за дерзость на московских дорогах

Московское управление ГИБДД оштрафовало пропагандиста Владимира Соловьева за нарушение правил дорожного движения, следует из материалов автоинспекции, с которыми ознакомился Sobesednik.ru.

По данным ведомства, телеведущий в декабре 2020 года не выполнил предписание статьи 12.17 КоАП (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). За это ему выписали штраф в 3000 рублей. Еще 500 рублей Соловьев должен заплатить за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП).

Штрафы были выписаны на автомобиль Mercedes Benz, номер которого включает в себя три буквы "М". Согласно базе ГИБДД, в 2012 году Соловьев повесил этот госномер на внедорожник Mercedes Benz R350, а в 2015-м сменил авто на родственный V250.

Судя по всему, это было не последнее приобретение этой марки. В 2018 году оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что "14 февраля телеведущий поздравил свою любимую валентинку. То есть себя, конечно". Тогда Соловьев купил себе Майбах, с чем его поздравила сама компания.