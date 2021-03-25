В Москве у посольства Афганистана задержали феминисток
В Петербурге акции феминистской солидарности обошлись без задержаний
Спустя 40 минут после начала московской акции в поддержку женщин в захваченном талибами* Афганистане в автозаке оказались шесть человек. Среди них активистки движения «СоцФем Альтернатива». Об этом сами девушки сообщают в твиттер-аккаунте организации.
В столице мероприятие проходило на улице Поварской возле посольства Афганистана. В Петербурге полицейские ограничились тем, что переписали данные участников пикетов.
«Афганские женщины уже более 40 лет борются за свои права, против империализма, фундаментализма и капитализма. Мы солидаризуемся с женщинами, которые выходят на демонстрации и пикеты, которые вынуждены вести вооруженное сопротивление против талибов и империалистских оккупантов. Они смело действуют в обстоятельствах тотальной бедности, насилия, бесправия. Афганские женщины нуждаются в международной солидарности»
,– опубликован призыв на странице «СоцФем Альтерантивы».
В Кабуле талибы закрашивают постеры с женщинами, у которых не покрыто лицо. Оккупировав Кабул, боевики заявили, что разрешат женщинам работать и получать образование, но только в хиджабах.
На прошлой неделе в Кабуле прошли акции в поддержку женских прав и выделения мест в новом правительстве Афганистана.
Теги: #права женщин, #Афганистан
Рубрика: Общество