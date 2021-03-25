В Москве у посольства Афганистана задержали феминисток

Спустя 40 минут после начала московской акции в поддержку женщин в захваченном талибами* Афганистане в автозаке оказались шесть человек. Среди них активистки движения «СоцФем Альтернатива». Об этом сами девушки сообщают в твиттер-аккаунте организации.

В столице мероприятие проходило на улице Поварской возле посольства Афганистана. В Петербурге полицейские ограничились тем, что переписали данные участников пикетов.

«Афганские женщины уже более 40 лет борются за свои права, против империализма, фундаментализма и капитализма. Мы солидаризуемся с женщинами, которые выходят на демонстрации и пикеты, которые вынуждены вести вооруженное сопротивление против талибов и империалистских оккупантов. Они смело действуют в обстоятельствах тотальной бедности, насилия, бесправия. Афганские женщины нуждаются в международной солидарности»

,– опубликован призыв на странице «СоцФем Альтерантивы».