Кто родился 19 августа? Валерий Соловей, Билл Клинтон, Владимир Конкин

19 августа исполняется 61 год самому известному политическому прогнозисту - бывшему профессору МГИМО Валерию Соловью. Вот несколько тайн, которые он открыл нашему креативному редактору Дмитрию Быкову.

Сегодня своей 75-й день рождения празднует Билл Клинтон. Для всего мира не секрет, что 42-ой президент США был не самым примерным семьянином. Почитайте, как сегодня живет его скандальная пассия - бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински.

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