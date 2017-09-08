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Кто родился 19 августа? Валерий Соловей, Билл Клинтон, Владимир Конкин

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Фото: Russian Look

19 августа исполняется 61 год самому известному политическому прогнозисту - бывшему профессору МГИМО Валерию Соловью. Вот несколько тайн, которые он открыл нашему креативному редактору Дмитрию Быкову.

Сегодня своей 75-й день рождения празднует Билл Клинтон. Для всего мира не секрет, что 42-ой президент США был не самым примерным семьянином. Почитайте, как сегодня живет его скандальная пассия - бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински.

70-летний юбилей встречает заслуженный артист РФ, актер театра, кино и дубляжа Владимир Конкин. В прошлом году ему пришлось пережить тяжелую утрату.

Рубрика: Общество

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