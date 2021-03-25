Более 40% россиян пожаловались на ухудшение качества продуктов за пандемию

Центр изучения потребительского поведения Роскачество провел опрос по итогу которого 39% россиян заявили об ухудшении качества некоторых продуктов за год. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

По результатам исследования 39% опрошенных заявили, что качество некоторых продуктов снизилось, думают, что за последний год качество особо не изменилось 57%, а 4% респондентов склоняются к тому, что оно повысилось.

Ухудшение качества колбасных изделий и деликатесов отметили 72% респондентов, 59% – молочных продуктов, 55% – отечественных сыров, 41% – мяса, о снижении качества свежих овощей сообщили 38%, свежих фруктов – 33%.

Качеством кондитерских изделий и сладостей оказались недовольны 37% россиян, 36% отметили снижение качества хлебобулочных изделий, 29% – рыбы, 20% – алкоголя, а 14% потребителей считают, что ухудшилось не только качество безалкогольных напитков, но и воды.

В этом году Роскачество исследует ультрапастеризованное молоко, сыры, варено-копченую колбасу и другие категории продуктов.