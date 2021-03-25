Сегодня, в 14:28

Более 40% россиян пожаловались на ухудшение качества продуктов за пандемию

Большинство россиян отметили ухудшение качества колбасных изделий и деликатесов за год

Фото: Дмитрий Мальтера

Центр изучения потребительского поведения Роскачество провел опрос по итогу которого 39% россиян заявили об ухудшении качества некоторых продуктов за год. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

По результатам исследования 39% опрошенных заявили, что качество некоторых продуктов снизилось, думают, что за последний год качество особо не изменилось 57%, а 4% респондентов склоняются к тому, что оно повысилось.

Ухудшение качества колбасных изделий и деликатесов отметили 72% респондентов, 59% – молочных продуктов, 55% – отечественных сыров, 41% – мяса, о снижении качества свежих овощей сообщили 38%, свежих фруктов – 33%. 

Качеством кондитерских изделий и сладостей оказались недовольны 37% россиян, 36% отметили снижение качества хлебобулочных изделий, 29% – рыбы, 20% – алкоголя, а 14% потребителей считают, что ухудшилось не только качество безалкогольных напитков, но и воды. 

В этом году Роскачество исследует ультрапастеризованное молоко, сыры, варено-копченую колбасу и другие категории продуктов.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 54 минуты назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 1 день назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 день назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 день назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 5 дней назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 1 неделю назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Общество 54 минуты назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 1 час назад

Дмитрий Севрюков: Талибан* будто специально приурочил свою победу к 30-летию советского ГКЧП

Политика 1 час назад

Россияне жестко ответили "единороссам" на предложение закрыть страну для русофобов

Недвижимость 2 часа назад

Минфин не советует брать ипотеку с ежемесячным платежом больше четверти дохода

Политика 2 часа назад

"Не надорветесь и не переработаетесь": Навальный призвал идти на выборы и голосовать "по-умному"

Общество 2 часа назад

В Москве за сутки выявили более 2 тысяч новых заболевших COVID-19

Общество 3 часа назад

"АвтоВАЗ" остановит производство автомобилей в Тольятти из-за дефицита компонентов

Политика 3 часа назад

Единороссы хотят запретить въезд в страну "русофобам" и переписывателям истории

Общество 3 часа назад

Несмиян рассказал о причинах частых авиакатастроф и пожаров в РФ

Политика 4 часа назад

Всё лучше, чем Навальный. За власть в России поборется Люцифер

Здоровье и дом 4 часа назад

Разработчики не знают, будет ли эффективен "Спутник V", модифицированный под штамм "дельта"

Политика 5 часов назад

Из-за стрельбы и давки в аэропорту Кабула погибли 12 человек

Общество 5 часов назад

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, почему до сих пор нет лекарства от COVID-19

Политика 5 часов назад

Главное к 19 августа: войдет ли Россия в Афганистан, Лукашенко запер спортсменов, карантин ЕР

Происшествия 6 часов назад

Опаздывающий в командировку мужчина забыл возле дома чемодан с 15 млн. рублей

Общество 7 часов назад

Кто родился 19 августа? Валерий Соловей, Билл Клинтон, Владимир Конкин

Происшествия 7 часов назад

Пилот истребителя МиГ-29 погиб после падения на военном полигоне Ашулук

Политика 7 часов назад

"Такого не было даже в "эпоху Чурова": "Голос"* ответил на внесение в список иноагентов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика