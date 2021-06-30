Сегодня, в 9:58

Роскачество изучило женское белье и выявило токсичные вещества

Опасным оказалось нижнее белье бренда Incanto, содержание ядовитого вещества в нем почти в 10 раз выше нормы

Фото: Global Look Press

Национальная система мониторинга качества провело исследование женского нижнего белья российских и зарубежных брендов и обнаружила в одном из образцов токсичное вещество и несоблюдение требований безопасности в других. Об этом сообщается на сайте Роскачества. 

В рамках исследования эксперты изучили женское нижнее белья 20 российских и зарубежных брендов, среди которых Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi, Calvin Klein.

«Проведенное исследование подтвердило жалобы покупателей на качество: в нескольких случаях окраска белья оказалась неустойчива к стирке и поту, а фактический состав ткани не соответствовал указанному на этикетке. Но, кроме этого, исследование вскрыло большую проблему отрасли: половина исследованных товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности, при этом основная часть товаров с нарушениями – зарубежного производства», – говорится в сообщении. 

Опасным оказалось использование нижнего белья бренда Incanto, произведенное в Китае. Содержание стирола (яд общетоксического действия, который при длительном воздействии оказывает кожно-раздражающее действие) оказалось в нем почти в 10 раз выше нормы. Как отмечается, закупочная стоимость данного изделия составляет 850 рублей.

Негироскопичными (не способными поглощать и удерживать влагу) оказались восемь импортных товаров и один российский. Это китайские бренды Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, белорусская Milavitsa, Women’secret из Мьянмы, шри-ланкийский Tezenis и вьетнамский Oysho и у российского производителя «Дикая Орхидея». Такой материал сохраняет влагу на поверхности, что может привести к опрелостям и грибковым заболеваниям. 

Низкая воздухопроницаемость оказалась только у одного товара из изученных. Этот показатель оказался в два раза ниже нормы у белья ТМ Women’secret. 

Выяснилось также, что в нескольких случаях документы производителям выданы органами по сертификации, которые уже прекратили свою деятельность. Роскачество считает необходимым провести инспекционный контроль в отношении таких изделий. При этом 

Как отметили в организации, в топ-9 товаров, к которым не возникло замечаний, вошли три российского производства – Palmetta, Comazo, «Дефиле», а также три из Шри-Ланки: Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein. По одной торговой марке – китайские Uniqlo; вьетнамский Triumph; H&M из Бангладеш.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 14 часов назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 19 часов назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 3 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 45 минут назад

Китай отказался следовать плану ВОЗ по изучению происхождения коронавируса

Общество 08:51

На первого замглавы Минприроды Хакасии завели дело о хищении

Уточняется, что речь идет о растрате имущества при ликвидации автономного учреждения

Общество 1 час назад

Одежда и обувь осенью могут подорожать минимум на 15%

Происшествия 07:21

Число жертв наводнений в китайской Хэнани возросло до 33, ущерб оценен почти в $190 млн

МЧС Китая усилило национальный уровень угрозы с третьего до второго

Общество 9 часов назад

Друг целительницы Джуны: Она предсказала коронавирус!

Общество 9 часов назад

Лолита для чокнутого профессора

Общество 10 часов назад

Член эко-партии врезал главе Якутии, обвинившему в лесных пожарах сухие грозы

Общество 11 часов назад

Магомед Толбоев: Илон Маск приедет на МАКС-2023, он обещал

Общество 11 часов назад

Россияне смогут внести в паспорт группу крови и резус-фактор

Общество 12 часов назад

В правительстве хотят увеличить число ярмарок в России в два раза

Политика 13 часов назад

Мундепу Люсе Штейн и пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш продлили меры пресечения до января

Общество 14 часов назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 14 часов назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 14 часов назад

Современные методы отслеживания почтовых отправлений

Общество 15 часов назад

Академик Гундаров: о чем врет коронавирусная статистика

Политика 15 часов назад

"Если не будет никаких волнений": политолог уточнил сроки «транзита» власти в России

Общество 15 часов назад

Что произошло 21 июля, пока вы были на работе: В Москве ЗАГС обогащает РПЦ, а в Чечне и Ингушетии – неустанно разводит пары

Политика 15 часов назад

"Что с них взять, дети": россияне иронизируют над письмом австрийского школьника Путину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика