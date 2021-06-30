Роскачество изучило женское белье и выявило токсичные вещества

Национальная система мониторинга качества провело исследование женского нижнего белья российских и зарубежных брендов и обнаружила в одном из образцов токсичное вещество и несоблюдение требований безопасности в других. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

В рамках исследования эксперты изучили женское нижнее белья 20 российских и зарубежных брендов, среди которых Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi, Calvin Klein.

«Проведенное исследование подтвердило жалобы покупателей на качество: в нескольких случаях окраска белья оказалась неустойчива к стирке и поту, а фактический состав ткани не соответствовал указанному на этикетке. Но, кроме этого, исследование вскрыло большую проблему отрасли: половина исследованных товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности, при этом основная часть товаров с нарушениями – зарубежного производства», – говорится в сообщении.

Опасным оказалось использование нижнего белья бренда Incanto, произведенное в Китае. Содержание стирола (яд общетоксического действия, который при длительном воздействии оказывает кожно-раздражающее действие) оказалось в нем почти в 10 раз выше нормы. Как отмечается, закупочная стоимость данного изделия составляет 850 рублей.

Негироскопичными (не способными поглощать и удерживать влагу) оказались восемь импортных товаров и один российский. Это китайские бренды Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, белорусская Milavitsa, Women’secret из Мьянмы, шри-ланкийский Tezenis и вьетнамский Oysho и у российского производителя «Дикая Орхидея». Такой материал сохраняет влагу на поверхности, что может привести к опрелостям и грибковым заболеваниям.

Низкая воздухопроницаемость оказалась только у одного товара из изученных. Этот показатель оказался в два раза ниже нормы у белья ТМ Women’secret.

Выяснилось также, что в нескольких случаях документы производителям выданы органами по сертификации, которые уже прекратили свою деятельность. Роскачество считает необходимым провести инспекционный контроль в отношении таких изделий. При этом

Как отметили в организации, в топ-9 товаров, к которым не возникло замечаний, вошли три российского производства – Palmetta, Comazo, «Дефиле», а также три из Шри-Ланки: Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein. По одной торговой марке – китайские Uniqlo; вьетнамский Triumph; H&M из Бангладеш.