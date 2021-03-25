В Москве в среду ожидается сильный ветер, град и ливни

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильном ливне и возможных локальных подтоплениях во второй половине дня в среду, передает РИА Новости.

Как рассказал синоптик, в среду во второй половине дня в Центральную Россию придет контрастный холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться «мощными кучево-дождевыми облаками-двенадцатитысячниками с верхней кромкой-наковальней, уходящей в нижнюю стратосферу». Такие грозовые облака, по его словам, обладают колоссальной энергией и могут «взорвать» атмосферу проливаясь интенсивными ливнями.

Тишковец предупредил, что в Москве за 1 час может пролиться до 18-19 миллиметров осадков, что равно почти двум ведрам дождевой воды на метр квадратный поверхности.

Он отметил, что максимум осадков ожидается с 18 до 19 часов, из-за чего возможны локальные подтопления. При этом общее количество осадков за вечер может составить до 25 миллиметров, или 33% месячной нормы, а также есть вероятность возникновения града с диаметром до 1-2 сантиметра.