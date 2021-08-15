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Метеоролг рассказал, какая погода будет в сентябре

При похолоданиях температура может падать до 5-10 градусов тепла

Фото: Global Look Press

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала в разговоре с «Российской газетой», что грядущий первый месяц осени будет для страны вполне предсказуемым по температурным условиям.

В том числе в столице России погода будет соответствовать климатической норме. Температура дневного воздуха будет держаться на уровне 15-20 градусов выше нуля. Однако возможны похолодания до 5-10 градусов. Ночью столбик термометра может падать до 1-6 градусов выше ноля.

При этом Паршина порадовала туристов, чей отпуск придется на «бархатный сезон». Он окажется в этом году продолжительным. В южных регионах тепло от 23 до 28 градусов будет сохраняться дольше обычного, а осадков будет мало. 

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