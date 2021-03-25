"Мемориал"*: Число политзэков в России с начала года выросло на 61 человек

Правозащитный центр «Мемориал»* подготовил пресс-релиз об увеличении числа политических заключенных в России. Сейчас в этот список организации внесено 410 человек. В начале года их было 349.

За прошедшие семь с половиной месяцев 78 новых имён включили в список преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью, 37 человек из этого списка вышли на свободу.

В нерелигиозную часть списка с начала года вошли Алексей Навальный и люди, которые вышли на акции солидарности с ним или писали об этом в соцсетях или в СМИ (например, редакторы журнала DOXA).

«Списки политзаключенных Правозащитного центра «Мемориал» — это лишь минимальная оценка числа политзаключенных в современной России. В действительности, политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, несомненно, существенно больше», – уточняется в пресс-релизе организации.

* Правозащитный центр «Мемориал» признан Минюстом РФ организацией, выполняющей функции иностранного агента