Вчера, в 22:38

"Мемориал"*: Число политзэков в России с начала года выросло на 61 человек

Основную часть списка по-прежнему составляют люди с делами по религиозным вопросам

Фото: Global Look Press

Правозащитный центр «Мемориал»* подготовил пресс-релиз об увеличении числа политических заключенных в России. Сейчас в этот список организации внесено 410 человек. В начале года их было 349.

За прошедшие семь с половиной месяцев 78 новых имён включили в список преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью, 37 человек из этого списка вышли на свободу.

В нерелигиозную часть списка с начала года вошли Алексей Навальный и люди, которые вышли на акции солидарности с ним или писали об этом в соцсетях или в СМИ (например, редакторы журнала DOXA).

«Списки политзаключенных Правозащитного центра «Мемориал» — это лишь минимальная оценка числа политзаключенных в современной России. В действительности, политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, несомненно, существенно больше», – уточняется в пресс-релизе организации.

* Правозащитный центр «Мемориал» признан Минюстом РФ организацией, выполняющей функции иностранного агента

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