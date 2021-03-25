За полгода из РФ выслали 8,6 тысяч мигрантов. Еще 1,2 тысячи ожидают депортации

Пресс-центр МВД России сообщает, что за первые шесть месяцев 2021 года из России были высланы 8,6 тысяч мигрантов. Еще 1,2 тысячи человек ожидают высылки по решению суда в режимных спецучреждениях, передает ТАСС.

В конце прошлого года около 40% предпринимателей жаловались на недостаток рабочих кадров. Эксперты сравнивали это в большей степени с оттоком мигрантов после коронавирусного кризиса.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявлял, что в России более 700 тысяч граждан СНГ находятся незаконно.