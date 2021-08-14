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Россия без нефти, французы против QR-кодов, предпочтения работодателей при приеме на работу: самое важное в России и мире 15 августа

Дайджест новостей от Sobesednik.ru

Фото: Global Look Press

В России за первое полугодие 2021 года не удалось найти ни одного хоть сколько-нибудь крупного месторождения полезных ископаемых, пишет «Росбалт». Таковы данные Минприроды. Найдены лишь шесть месторождений нефти, из которых пять – «очень мелкие», а одно «мелкое».

На фоне восстановительных работ после наводнения в Приамурье местное правительство подсчитало примерный экономический ущерб. Первая волна паводка нанесла урон на 3,2 миллиарда рублей. Разрушительный эффект второй волны пока оценивается, пишет «Российская газета».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому пятеро погибших во время тушения пожаров в Турции военных российской армии посмертно будут награждены орденами Мужества, пишет «РИА Новости».

304 человека погибли во время землетрясения магнитудой более 7 баллов на Гаити, сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра страны. По данным Службы гражданской защиты страны, ранения получили более 1800 человек. Подземные толчки оказались сильнее, чем землетрясение в январе 2010 года в стране. Тогда оно унесло жизни от 220 до 300 тысяч человек.

Примерно 200 тысяч французов вышли на 217 акций протеста в разных городах из-за намерений властей ввести «санитарные паспорта» (система, напоминающая московские QR-коды). 11 человек в итоге оказались задержаны, а один полицейский получил легкое ранение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Молодой блогер под ником «Степа Фараонов» опубликовал в соцсетях видео, на котором в торговом центре Новосибирска обливает мочой девушку с розовыми волосами. Перед этим в кадре он объясняется, что подросток женского пола имеет принадлежность к социальной группе ЛГБТ, пишет «Ридус».

58% работодателей в России признались, что в первую очередь обращают внимание на пол, возраст и семейное положение соискателя вакансии, хотя этот фактор и является дискриминационным. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на аналитический центр «АльфаСтрахование. Медицина». 29% обращают внимание на образование и только 13% смотрят на предыдущий опыт работника.

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