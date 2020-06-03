ВЦИОМ: 62,5% россиян доверяют Путину, а 31% – Жириновскому

Всероссийский центр изучения общественного мнения подготовил аналитический обзор об уровне одобрения деятельности президента и действующих политиков.

Выяснилось, что уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина составил 57,2% (вырос на 0,3% за неделю). При этом доверяют ему 62,5% опрошенных респондентов.

Работа премьер-министра Михаила Мишустина устраивает 40,4% участников опроса. Самим правительством, если верить ВЦИОМу, довольны 34%. Михаилу Мишустину как политику доверяют почти половина россиян (47,4%).

Опрос касался и других представителей думских партий. Выяснилось, что лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 30,8%, коммунисту Геннадию Зюганову – 27%, а справросу Сергею Миронову – 25%.

Уровень поддержки правящей партии «Единая Россия» составил 27,2%. Рейтинг поддержки КПРФ – 16%, ЛДПР – 9,6%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», – 6,7%.