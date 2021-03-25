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В СК сочли, что бывший единоросс-миллардер застрелил человека умышленно, а не случайно

Депутата обвинили в умышленном убийства человека. Он говорил, будто перепутал его с медведем

Фото: партия "Единая Россия"

Игорь Редькин

В отношении депутата Камчатского краевого законодательного собрания Игоря Редькина предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следственный комитет считает, что избранник от «Единой России» застрелил человека специально, хотя тот раньше говорил, будто думал, что это медведь.

«Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве», — говорится в пресс-релизе, распространенном региональным управление СКР. При этом отмечается, что в ходе следствия будет проверена версия о том, что Редькин мог убить 30-летнего мужчину по неосторожности.

Напомним, что депутат Редькин имел один из самых высоких официальных доходов среди всех политиков страны — 1,5 млрд рублей в год. Он был 20-м в списке Forbes среди российских чиновников.

Депутат признал свою вину в том, что убил человека случайно, перепутав его с медведем. Суд отправил его под домашний арест. В связи с инцидентом он также был исключен из «Единой России».

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