Метеоролог рассказал о "новом климате" в Москве

Средние температурные показатели в России рассчитываются каждые 30 лет, и в этом году специалисты должны представить новые данные. О том, как изменилась погода, на примере Москвы рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат», – заявил Леус.

В качестве примера климатических изменений он предлагает использовать Москву. Так, в последнем месяце лета погода в столице стала более теплой и дождливой.

По его словам, раньше в Москве в августе было 10 дождливых дней и выпадало 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса, а при «новом» климате дождей стало немного больше, а осадки увеличились до 78 миллиметров. «Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15, то есть у нас каждый второй день должен идти дождь – это заметный рост. Средняя температура теперь составляет 17,6 градуса – рост более чем на градус», – пояснил метеоролог.

В Москве сегодня, 13 августа, ожидается от 21 до 23 градусов, по области 20-25, сообщает портал «Метеоновости». Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха примерно 60%.