Сегодня, в 7:53

Метеоролог рассказал о "новом климате" в Москве

В августе погода в столице стала более теплой и дождливой, а средняя температура выросла более чем на градус

Фото: Global Look Press

Средние температурные показатели в России рассчитываются каждые 30 лет, и в этом году специалисты должны представить новые данные. О том, как изменилась погода, на примере Москвы рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат», – заявил Леус. 

В качестве примера климатических изменений он предлагает использовать Москву. Так, в последнем месяце лета погода в столице стала более теплой и дождливой. 

По его словам, раньше в Москве в августе было 10 дождливых дней и выпадало 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса, а при «новом» климате дождей стало немного больше, а осадки увеличились до 78 миллиметров. «Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15, то есть у нас каждый второй день должен идти дождь – это заметный рост. Средняя температура теперь составляет 17,6 градуса – рост более чем на градус», – пояснил метеоролог. 

В Москве сегодня, 13 августа, ожидается от 21 до 23 градусов, по области 20-25, сообщает портал «Метеоновости». Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха примерно 60%.

Роман Вильфанд: В августе будет в целом комфортная погода, но где-то засушливо, а где-то дождливо
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 1 день назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 2 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Общество 24 минуты назад

Главное к 13 августа: фейковый "Робин Гуд" от ФНС, проблемы Беларуси со SWIFT, NASA изучит "Науку"

Общество 47 минут назад

Опрос: Более 80% россиян уверены, что существуют сугубо мужские и женские профессии

Общество 1 час назад

Сторонники ЕР и "Яблока" прививаются чаще всех, а коммунисты – лидеры по антиваксерам

Происшествия 6 часов назад

Взрыв автобуса в Воронеже: одна женщина погибла, еще 11 человек оказались в больнице

Общество 10 часов назад

"Как говорил Путин: Кто обзывается, тот так и называется": в сети врезали чиновнику, назвавшему красноярцев "ноющей кучей"

Общество 10 часов назад

"Не для того увеличивали пенсионный возраст, чтобы потом службу в армии вносить в трудовой стаж"

Политика 11 часов назад

"А ведь сколько народа поведется на предвыборные обещания ЕдРа": в сети разносят очередную плюшку от партии власти

Общество 12 часов назад

"Собянин, бордюры дорогие? Подушку потратят - останется матрац": в сети обсуждают заканчивающуюся денежную подушку Москвы

Политика 12 часов назад

Узел влияния: что вскрыло крушение Ми-8 на Камчатке

Общество 13 часов назад

Главное за 12 августа: У наблюдателей – "истерики", у ЦИКа – дачи и бизнесы, у чиновника – "ноющие кучи дерьма"

Происшествия 14 часов назад

Заключенный зарезал сотрудника исправительной колонии и был убит при задержании

Политика 14 часов назад

В Беларуси задержали технического экс-конкурента Лукашенко на выборах

Общество 14 часов назад

"Мечтаю не быть дочерью Пескова": дочь пресс-секретаря Путина рассказала о своем предназначении

Общество 18:53

Мосгорсуд отменил решение об аресте спустившей штаны возле отдела полиции девушки

Девушка, сфотографировавшаяся возле УВД с голыми ягодицами, вышла на свободу досрочно. Дело ушло на новое рассмотрение

Общество 15 часов назад

Свердловский губернатор начнет выращивать коноплю

Политика 15 часов назад

"Президент встречался с подсадными рабочими": Садальский высмеял визит Путина на башкирский завод

Общество 15 часов назад

Работавшего с гиперзвуковыми технологиями 73-летнего физика отправили в СИЗО

Общество 15 часов назад

Лавров попросил рассказать ему шутку, за которую комика Мирзализаде арестовали на 10 суток

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика