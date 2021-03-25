Роман Вильфанд: В августе будет в целом комфортная погода, но где-то засушливо, а где-то дождливо

– Что будет в следующем месяце? Слышала, в августе обещают дикую жару...

– Слово «дикая» не очень подходит, потому что август – это последний месяц лета и обычно самая дикая жара бывает в июле.

Тем не менее, температура в августе на всей территории страны ожидается около и выше нормы.

Нет пока ни одной территории России, где бы прогнозисты Росгидромета прогнозировали класс температуры ниже нормы.

Но наиболее жаркая погода ожидается на европейской части, за исключением Северо-Западного федерального округа (другими словами, температурный фон около нормы ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях и в Коми).

А вот южнее температура ожидается выше нормы, в некоторых регионах даже существенно выше нормы.

Но нужно учесть, что все-таки в августе уже температура понижается, особенно к концу августа, поэтому в целом прогнозируется вполне комфортная летняя погода. Хочу еще раз напомнить, что все-таки средняя температура не характеризует динамику погоды в течение месяца, будут и похолодания, будут и дожди, но в среднем теплой погоды будет больше.