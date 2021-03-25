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Роман Вильфанд: В августе будет в целом комфортная погода, но где-то засушливо, а где-то дождливо

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Sobesednik.ru, какая погода ожидает россиян в этом месяце

Фото: Андрей Струнин

Что будет в следующем месяце? Слышала, в августе обещают дикую жару...

– Слово «дикая» не очень подходит, потому что август – это последний месяц лета и обычно самая дикая жара бывает в июле.

Тем не менее, температура в августе на всей территории страны ожидается около и выше нормы.

Нет пока ни одной территории России, где бы прогнозисты Росгидромета прогнозировали класс температуры ниже нормы.

Но наиболее жаркая погода ожидается на европейской части, за исключением Северо-Западного федерального округа (другими словами, температурный фон около нормы ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях и в Коми).

А вот южнее температура ожидается выше нормы, в некоторых регионах даже существенно выше нормы.

Но нужно учесть, что все-таки в августе уже температура понижается, особенно к концу августа, поэтому в целом прогнозируется вполне комфортная летняя погода. Хочу еще раз напомнить, что все-таки средняя температура не характеризует динамику погоды в течение месяца, будут и похолодания, будут и дожди, но в среднем теплой погоды будет больше.

Хочу еще раз напомнить, что все-таки средняя температура не характеризует динамику погоды в течение месяца, будут и похолодания, будут и дожди, но в среднем теплой погоды будет больше.

А где будет выше нормы?

– Выше нормы температура ожидается на севере Красноярского края и южнее (Иркутская и Амурская области, Бурятия, Забайкалье, южная половина Якутии, весь Приморский край и юг Хабаровского края). Другими словами, на огромнейшей территории азиатской части России температура прогнозируется выше нормы, то есть там будет вполне комфортная погода, как и на европейской территории.

Дожди будут?

– Дефицит осадков прогнозируется на юге европейской территории России и на Южном Урале, и опять-таки на юге азиатской части страны это юг Сибирского федерального округа, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. А также самые густонаселенные регионы азиатской части страны – юг Красноярского края, Иркутская область. Вот здесь дефицит осадков. Так же и на юге Якутии, что не очень-то радует, потому что там пожары сейчас.

А избыток?

– А избыток осадков ожидается на севере Сибири, на севере Якутии, в Забайкальском и Приморском краях. На остальной территории осадков прогнозируется около нормы. Таков прогноз, посмотрим, насколько он оправдается.

Вы все время делаете такую оговорку. А какова вообще точность прогнозов?

– По расчетам, прогноз температурного фона мы даем уверенный, потому что и две наши модели, и прогностические модели других центров – мы же кооперируемся, общаемся со всеми коллегами, которым присвоен центр продуцирования долгосрочных прогнозов погоды – этот статус присваивается Всемирной метеорологической организацией – это и корейские коллеги, у которых очень хорошие прогнозы, и китайские, и специалисты из Великобритании. В общем, на август все дают примерно один и тот же прогноз, что бывает крайне редко. Поэтому уверенность (как говорят синоптики, априорная вероятность) в правильном осуществлении прогноза велика.

Вот вы говорили «норма», «около нормы»... Но каждый раз мы выясняем, что «норма» – это очень и очень разные значения. Можете пояснить: какая средняя норма для этого времени года, скажем, для европейской и для азиатской части страны?

– Надо понимать: в понятие нормы включают все – и утренние часы, и вечерние. Да еще за все дни августа.

Итак, в Москве – норма около 16 градусов.

На юге, в Краснодаре и еще южнее, в Адыгее – 20 градусов. В Архангельске – примерно на четыре градуса ниже.

А в северных регионах Якутии – ниже, чем в Москве, на семь-восемь градусов. Это значит, что в Приамурье, конечно же, уже будут заморозки. Особенно во второй половине месяца, когда заканчивается полярный день и холодные воздушные массы, сформировавшиеся на полюсе, будут все чаще входить на север Якутии, на север Красноярского края, и солнце уже не сможет демпфировать (сгладить) этот холодный воздух, как это бывает в июне или в первой половине июля.

Поэтому нормы самые разные – страна у нас огромная, – различаются на 10, даже 15 градусов. Поэтому когда мы говорим о норме, то понятно, что это для жителей данного конкретного региона, которые хорошо знают климат своего региона.

Надо понимать: в понятие нормы включают все – и утренние часы, и вечерние. Да еще за все дни августа.

А будут ли в августе эксцессы, подобные тем, какие были в июле в Бразилии, когда там выпал снег?

– Ну, во-первых, там все-таки зима, это же южное полушарие. И там, кстати, заморозки были, которые привели к повреждению кофейных деревьев. И экономисты уже оценивают, что в этом году будет проблема с зернами кофе. Около 11 или 12 процентов деревьев были повреждены.

На нашей территории и в Архангельской области в конце июля и в Магаданской области уже были заморозки, и даже до минус 4. Конечно же, в северных регионах понижение температуры в августе будет обязательно. Все-таки наша страна северная, и в этом нет ничего удивительного.

А вот вопрос: будут ли сильные осадки на азиатской части страны – там ведь проблема полноводного Амура, ведь такого объема воды в реке еще не было, и в Амурской области есть большая проблема в целом ряду регионов.

Видите ли, целый ряд опасных явлений, которые случаются, но они же не прогнозируются в долгосрочном прогнозе. Это, к примеру, смерчи, которые не выходят на берег моря, но все-таки бывают на востоке Черного моря. Ну и другие события. Конечно же, это проблема.

И никуда не ушла проблема пожаров. Дело в том, что независимо от того, какой класс пожарной опасности сейчас прогнозируется (кстати, в течение первой недели августа – невысокий класс пожарной опасности на востоке Якутии, а на западе – высокий четвертый класс). Но независимо от того, что сейчас там невысокий класс пожарной опасности, в этом регионе горит более одного 1 млн гектар и ветер разносит огонь. И это уже никак не связано с индексами месяца, по которому определяется пожарная опасность. Ведь судя по индексу, новых пожаров там бы сейчас не возникло, но дело в том, что, если уже они существуют, то ветер распространяет огонь на огромную площадь.

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