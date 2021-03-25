17-летний подросток проведет 7 лет в воспитательной колонии за двойное убийство

В Волгоградской области суд приговорил семи годам воспитательной колонии 17-летнего молодого человека. В прошлом году он убил двух мужчин в возрасте 51 и 62 лет, пишет издание «Городские вести» со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

Подросток пришел к знакомым мужчинам, чтобы оценить недавно арендованное жилье. Встреча сопровождалась застольем. В изрядном подпитии 51-летний начал оскорблять 16-летнего гостя.

Молодой человек схватил стул и ударил обидчика, а после нанес ему несколько смертельных ударов ножом. 62-летний мужчина оказался убит из-за того, что стал свидетелем кровавой мести.