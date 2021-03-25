Сегодня, в 15:23

Онищенко поддержал идею Минздрава запретить продажу спиртного до 21 года

По словам бывшего главного санитарного врача, предложение министерства было бы целесообразно реализовать

Фото: Global Look Press

Инициатива российского Минздрава, предполагающая введение в стране запрета на продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, заслуживает внимания и поддержки. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Такими словами парламентарий прокомментировал недавнее предложение Минздрава повысить возраст, с которого граждане могут покупать крепкий алкоголь в магазинах. Стоит отметить, что в ведомстве планируют применить новое правило ко всем спиртным напиткам с содержанием спирта свыше 16,5%. На данный момент соответствующий документ находится на проверке в рабочей группе по «регуляторной гильотине», а в будущем может быть внесен на рассмотрение в правительственную комиссию по законотворчеству.

«Министерство с помощью этого законопроекта вносит ощутимый вклад в выполнение президентского указа по национальным целям развития до 2030 года, в котором указывается пять ключевых целей, в том числе здоровье, демография и достойная жизнь. И эта идея как раз является вкладом в достижение указанных целей», – отметил Онищенко.

По его словам, предложение министерства следует поддержать, тем более что поддержка общества ведомству потребуется.

«Сейчас вся наша либеральная общественность будет недовольна и начнет очередную дискуссию о правах человека. Но давайте все-таки ставить право спиваться на второе место и предпочтем действительно сохранить здоровье будущих поколений», – объяснил он.

Более того, Онищенко подчеркнул, что возраст в 21 год был выбран авторами документа совершенно не случайно, ведь именно к этому периоду полностью завершается развитие всех органов и формирование метаболических процессов. До его наступления человек, по словам депутата, значительно больше подвержен формированию разного рода зависимостей.

Теги: #Онищенко

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 1 день назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 1 день назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 2 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Общество 1 час назад

Советник Красноярского губернатора назвал жителей "ноющей кучей дерьма" из-за жалоб на смог

Общество 1 час назад

ФСБ задержала гендиректора и главного конструктора НИПГС по делу о госизмене

Политика 1 час назад

Посла России в Иране вызвали в МИД из-за фотографии с коллегой из Великобритании

Политика 2 часа назад

В Верховной Раде рассказали о 10 предупреждениях Путина Киеву

Происшествия 2 часа назад

Трое из пяти сбежавших заключенных из ИВС в Истре задержаны

Общество 3 часа назад

Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди участников онлайн-голосования на выборах

Политика 3 часа назад

Памфилова назвала "истерикой" письмо наблюдателей к Путину. Их хотят маркировать "иноагентами"

Политика 4 часа назад

Скандальный закон в Польше: Вопреки призывам США, власти ограничивают независимые СМИ

Общество 4 часа назад

Сотни миллионов и сотрудник ФСБ: в Краснодаре очередной крупный коррупционный скандал

Происшествия 4 часа назад

В Греции затонуло туристическое судно с 18 пассажирами

Общество 5 часов назад

В Госдуме предложили заносить в стаж срочную службу в армии

Общество 5 часов назад

СМИ: Пенсионные накопления россиян защитят от действий НПФ

Общество 5 часов назад

Сотрудник ФНС платил налоги граждан из своего кармана. Его отстранили от работы

Политика 6 часов назад

Венедиктов потребовал от МГИК детально изучить снятие собравшего подписи Юнемана

Общество 6 часов назад

"Живым он из этой психушки не выйдет": Невзоров о шамане, пытавшемся "изгнать Путина"

Политика 7 часов назад

МИД РФ усомнился в соблюдении прав человека в США после заявления Госдепа по Навальному

Общество 7 часов назад

Главное к 12 августа: Запрет на протест, алкоголь с 21 года, крушение вертолета, поимка беглецов

Общество 8 часов назад

Вильфанд предупредил об аномальной погоде во многих городах России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика