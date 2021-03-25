Онищенко поддержал идею Минздрава запретить продажу спиртного до 21 года

Инициатива российского Минздрава, предполагающая введение в стране запрета на продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, заслуживает внимания и поддержки. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Такими словами парламентарий прокомментировал недавнее предложение Минздрава повысить возраст, с которого граждане могут покупать крепкий алкоголь в магазинах. Стоит отметить, что в ведомстве планируют применить новое правило ко всем спиртным напиткам с содержанием спирта свыше 16,5%. На данный момент соответствующий документ находится на проверке в рабочей группе по «регуляторной гильотине», а в будущем может быть внесен на рассмотрение в правительственную комиссию по законотворчеству.

«Министерство с помощью этого законопроекта вносит ощутимый вклад в выполнение президентского указа по национальным целям развития до 2030 года, в котором указывается пять ключевых целей, в том числе здоровье, демография и достойная жизнь. И эта идея как раз является вкладом в достижение указанных целей», – отметил Онищенко.

По его словам, предложение министерства следует поддержать, тем более что поддержка общества ведомству потребуется.

«Сейчас вся наша либеральная общественность будет недовольна и начнет очередную дискуссию о правах человека. Но давайте все-таки ставить право спиваться на второе место и предпочтем действительно сохранить здоровье будущих поколений», – объяснил он.

Более того, Онищенко подчеркнул, что возраст в 21 год был выбран авторами документа совершенно не случайно, ведь именно к этому периоду полностью завершается развитие всех органов и формирование метаболических процессов. До его наступления человек, по словам депутата, значительно больше подвержен формированию разного рода зависимостей.