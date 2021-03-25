Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права для студентов, в том числе непривитых
По словам главы министерства, нельзя делить студентов на вакцинированных и не вакцинированных от коронавируса
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал не делить привитых и не привитых от COVID-19 студентов и обеспечить равные права среди них. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
По словам главы министерства, главной задачей университетов является обеспечение возможности получить качественное высшее образование для всех студентов.
«При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия или отсутствия прививки», – цитирует Фалькова ТАСС.
Ранее Министерство высшего образования и науки рекомендовало российским вузам допускать к занятиям только тех студентов, которые вакцинировались от коронавируса в последние шесть месяцев или переболели им, а не привитых или имеющих противопоказания к вакцинации перевести на дистанционное обучение.
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