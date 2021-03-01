"Мы врали, обманывали": Познер считает заслуженной критику России из-за допинга

Известный российский журналист Владимир Познер считает, что сформировавшееся из-за допинг-скандалов отношение к российскому спорту вполне оправдано. По его мнению, в России действительно «широко» практиковалось употребление запрещенных веществ, а виновники — люди, которые были должны бороться с допингом, и те, кто причастен к его распространению среди спортсменов, — не понесли необходимого наказания.

«Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причем широко. Когда это было обнаружено — мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Я думаю, мы заслужили такое отношение»

(цитата по «Матч-ТВ»).

Телеведущий напоминает, что на Олимпиаде, которая состоится в следующем году в Китае, Россия также не сможет выступать под собственным флагом, так как на этот период решение о дисквалификации ещё будет оставаться в силе. И лишь на Олимпийские игры 2024 года российские спортсмены поедут не от Олимпийского комитета России, а от самой России, «если мы опять где-нибудь не начудим». Впрочем, он выражает надежду на усвоенные российскими властями уроки.

При этом Познер указывает на то, что обществу так и не удалось узнать о судьбе спортивных функционеров, которые обеспечивали употребление допинга:

«На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним».