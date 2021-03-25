Синоптики прогнозируют возвращение жары в Москву, но лишь на один день

С 12 до 18 часов дня в понедельник в Москве будет стоять жара. Местами воздух прогреется до 30 градусов, сообщает Гидрометцентр. Осадков не ожидается.

Далее до пятницы москвичам и жителям столичного региона обещают теплую погоду с температурой от 21 до 26 градусов. Во вторник местами воздух может прогреться до 28 градусов. Возможны непродолжительные дожди. По ночам будет от 14 до 19 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в последний месяц лета в некоторых регионах России ожидается аномально теплая погода. Жителям Чечни, Ингушетии и Дагестана придется терпеть жару до 40 градусов, 25-39 градусов тепла на грядущей неделе будет в Крыму, на Кубани, в Центральном Черноземье и Поволжье.