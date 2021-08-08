Новости к 8 августа: Россия пятая в медальном зачете ОИ, Рогозин предложил расстреливать за взятки

20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали собрали российские спортсмены на проходящих в Токио Олимпийских играх, передает «Чемпионат». В перспективе у россиянок еще остается возможность получить серебро или золото в гандбольном турнире, но это уже не повлияет на итоговое место в медальном зачете. Россия останется на пятом месте. Первое место занимает Великобритания.

Тем временем продолжает развиваться скандал с ситуацией в художественной гимнастике с участием российской сборной, которая впервые за 25 лет осталась без золотой медали.

Главный тренер Ирина Винер-Усманова заявила, что не будет обращаться в международную спортивную федерацию по художественной гимнастике, поскольку, по ее словам, это должны делать представители Олимпийского комитета России.

«Нужно писать не в федерацию, нужно писать Томасу Баху, потому что попраны правила соревнований, олимпийские традиции и олимпийский девиз, к сожалению. Кто был ниже, тот стал чемпионом, а кто был выше, тот облился слезами обиды»

, – цитирует «РИА Новости» Винер-Усманова.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тоже высказался против несправедливости. В эфире «Соловьев Live» он заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе «должна караться расстрелами, а не посадками».

«Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», – цитирует Рогозина Znak.com.

В России продолжаются погодные аномалии. В ряде регионов столбик термометра поднимется до 40 градусов тепла, пишет «Росбалт» со ссылкой на руководителя Росгидромета Романа Вильфанда. Речь идет о Чечне, Ингушетии и Дагестане. На Ставрополье, Кубани и Крыму ожидается жара до 35-38 градусов. В Центральном Черноземье и Поволжье на грядущей неделе температура будет достигать 36-39 градусов.

СКР возбудил уголовное дело по факту госпитализации 87 детей в поезде «Мурманск-Адлер». Все они попали в больницы с признаками кишечной инфекции – норовируса, передает «Медиазона».