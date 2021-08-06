Главное к 7 августа: Путин о пролетариате, Костин собрал все ордена, смертность от ковида

Минобороны Беларуси отрицает, что показанный CNN объект — это новый концентрационный лагерь для политических заключенных. Как говорится в Telegram-канале ведомства, там расположен двадцать пятый арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, действительно оснащенный современной системой охраны:

«Каждый ребенок в поселке Новоколосово Столбцовского района прекрасно знает эту воинскую часть. Она находится здесь с 50-х годов прошлого века», — говорится в сообщении.

Компания Nestlé решила существенно сократить объем своей рекламы на белорусском телевидении после того как их вместе с другими международными компаниями упрекнули в финансировании режима Александра Лукашенко, передает Deutsche Welle. На массовую закупку рекламы обратила внимание немецко-швейцарская правозащитная группа Libereco. При этом в других фирмах вроде Henkel, которые также покупают рекламу на белорусском ТВ, объяснили, что эти решения принимают местные филиалы, которые могут располагаться в России и Беларуси.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в американском Конгрессе сообщает, что 9 августа, в годовщину протестов в Беларуси, Белый дом может ввести новые санкции против режима Лукашенко. О каких санкциях идет речь, не уточняется.

Владимир Путин считает, что «рабочий класс у нас — ведущая политическая сила». Это его высказывание приводится на сайте Кремля.

«Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть», — объясняет президент.

При этом в понятие пролетариата он включает IT-специалистов, специализирующихся на Big Data и машинном обучении, а также работающих с беспилотной техникой.

Глава банка ВТБ Андрей Костин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ о присуждении бизнесмену ордена I степени подписал президент Владимир Путин. До этого Костин уже был награжден орденами IV, III и II степеней.

По информации Росстата, в июне в России умерли 27 118 человек с коронавирусом. Почти в 20 тысячах случаев именно ковид стал непосредственной причиной смерти — этот показатель на 52,8% больше, чем в мае этого же года. Сама смертность среди больных ковидом также на 45% выше, чем в мае.

«Медиазона», основываясь на этих данных и заявлениях профильного вице-премьера Татьяны Голиковой (Росстат пока не опубликовал данные за июль), утверждает, что с апреля 2020 года и по август 2021 года избыточная смертность в России составила 637 тысяч случаев.

В России зафиксирован случай, когда один человек с ковидом успел заразить 1,5 тысячи других людей, сообщил ТАСС глава филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов. Он пояснил также, что в среднем человек с обычным ковидом заражает 2-3 человек, а больной «индийским» штаммом — 5-6 человек.

Кандидат в депутаты красноярского парламента Дмитрий Полушин («Зеленые») сообщил о нападении на него другого кандидата в депутаты, главы местного Союза десантников Александра Шадрина («Справедливая Россия — За Правду») прямо в здании избиркома. По его словам, тот нанес ему не менее десяти ударов и рассек бровь. Отвечать на агрессию кандидат не стал, «понимая, что он только этого и ждет для заголовков „Полушин ударил военного пенсионера“». Полушин написал заявление в полицию. На инцидент обращает внимание Znak.com.