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Обвиненный в харасменте преподаватель ВШЭ аргументировал отказ комментировать ситуацию

Преподаватель Целуйко говорит, что отвечать на анонимные обвинения и пытаться доказать свою невиновность не намерен

Фото: Global Look Press

Преподаватель направления «Востоковедение» Высшей школы экономики Максим Целуйко высказался об обвинениях в его адрес, прозвучавших сразу от четырех студенток. 

Девушки рассказали журналу Doxa, будто преподаватель-китаист использует свое положение, чтобы заигрывать со студентками, присылая им сообщения с сексуальным подтекстом и намекая на возможность неформальных отношений. Они даже ходили с информацией о харассменте в деканат, где обещали принять меры, но Целуйко остался работать в университете и на следующий год. Проректор в итоге лишь посоветовал девушкам использовать «сарафанное радио», чтобы предупредить других студенток.

Г-н Целуйко пояснил «Дождю», что комментировать анонимные обвинения в свой адрес не намерен, так как в этой ситуации две стороны конфликта находятся в неравных положениях. Сами обвинения он считает ложными: «Это клевета, еще хуже то, что клевета анонимная. Сохраняя анонимность обвинителей, ваше и прочие публикующие эту клевету СМИ лишают обвиненного возможности защищаться, имплицитно подходя к нему с позиции виновности, ставя жертву клеветы и клеветников в заведомо неравное положение».

По мнению преподавателя, в такой ситуации слова неких неназванных девушек воспринимаются на веру, а обвиняемый в то же самое время вынужден пытаться доказать свою невиновность.

Теги: #харассмент

Рубрика: Общество

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